Cour d’assises : Peine de mort pour un serial killer

Oumar Doumbia, 26 ans, était jeudi devant la Cour d’assises de Bamako pour assassinat de plusieurs personnes, vol à main armée et tentative assassinat. Le tueur en série prend une peine de mort.

Oumar Doumbia avait trouvé une filière des plus lugubres : il alpaguait des jeunes qui rêvent d’aller monnayer en Europe leurs talents de footballeur, leur promettait des contrats mirobolants. Après les avoir pris de l’argent, il les tuait tout simplement. Parmi ses victimes : Moussa Thiam, les frères Keita, Cheick Oumar, Beydi Fomba, Drissa Sidibé.

Oumar Doumbia a plusieurs profils ; il est tantôt Moussa Camara, Moussa Yattassaye ou Moussa Maïga. Après avoir fait remplir des formalités à ses victimes, il les tuait et se debarassait des cadavres dans les cimetières.

Le tueur en série ne s’arrêtait pas là : selon le dossier présenté devant les juges, il arnaquait aussi les parents de ses victimes en leur disant que leur enfant voulait une telle somme pour un besoin. Avant de tuer ses victimes il leur donnait une forte dose de drogue pour les endormir. Il se débarrassait après des corps sans vie dans des cimetières.

Sa dernière victime fut le jeune Moussa Thiam qui laissa des preuves de sa mort dans sa voiture. À la veille de sa mort, Moussa est allé voir Oumar qui dit l’avoir appelé parce que son patron avait besoin de lui selon l’accusé, “Moussa est venu chez moi parce que mon patron l’a appelé concernant son voyage du jour suivant. Il m’a laissé sa moto et est rentré dans la voiture de Yattassaye, mon patron. Je ne l’ai plus revu” soutient l’accusé.

Après des heures de confrontations de témoignage entre la partie civile et la défense, le tueur en série a été jugé coupable du meurtre de Moussa Thiam, Souleymane Keita et son frère Cheick Oumar, Beydi Fomba. Et aussi pour sa tentative d’assassinat sur la personne de Drissa Sidibé. L’accusé a été condamné à une peine de mort et au paiement plus de 20 millions de F CFA de dommages et intérêts aux victimes.

Assitan Diarra

(stagiaire)

