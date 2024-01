Étrange meurtre d’un marabout à Ouéléssébougou : Éventré et ses entrailles exposées à l’air libre

La scène est digne d’un film d’horreur : un Marabout éventré, gisant dans une mare de sang, ses organes étalés à même le sol; son fidèle Disciple et Assistant toujours introuvable ! Que s’est-il donc passé ?

Les habitants de la commune de Ouéléssébougou, se sont réveillés le mardi 16 janvier 2024 dans l’émoi et la consternation. Le Marabout du nom de BABA TONIAM, ressortissant de cercle de SAN-Teneniba venu sur invitation d’un client à OUELESSEBOUGOU pour un “travail spécial”, a été retrouvé en haut de l’étage, éventré et gisant dans une mare de sang, ses organes déposés près de la dépouille. Une scène horrible !

C’est sur invitation d’un client de OUELESSEBOUGOU que le marabout a fait le déplacement sur place.

Son client l’a confortablement installé à l’étage de la maison d’accueil afin de le mettre à l’aise et pour conjurer les maux par des invocations divines dont il a lui seul le secret.

Il ne s’agissait pas d’une première. Le client et son marabout ont plusieurs fois travaillé sur différentes questions intéressant le demandeur.

Et le marabout

BABA se faisait toujours accompagné par son disciple Aboubacar Diakité, Chargé d’écrire les versets sur l’ardoise sacrée en bois (Walaha).

L’incontournable disciple était toujours introuvable jusqu’au moment où nous mettions sous presse. Victime ou coupable ?

Les supputations vont bon train.

Tous les scenarii sont en tout cas possibles. S’agirait-il d’un Règlement de compte d’un client non satisfait ? D’un acte de vengeance d’un psychopathe? D’un Braquage qui aurait mal tourné ? D’un cas de témoin gênant s’étant trouvé au mauvais endroit et au mauvais moment ? Et à quoi attribuer la disparition du Disciple, personnage incontournable et par conséquent, détenteur de tous les secrets du défunt ? Le mystère est entier !

L’unité d’enquête de la Police de OUELESSEBOUGO cherche encore et toujours, mais jusque-là, sans grand résultat.

Qui donc a éventré le Marabout et extrait ainsi ses entrailles ? Et pour quel motif ?

Les enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière sur cet acte odieux dont le ou les responsables courent toujours.

A suivre donc !

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa JKK

