Faits divers : Elle couche avec un homme pour une affaire de likes (j’aime)

Certaines histoires que nous rapportons nous valent souvent d’être traités de menteurs, ou de faire du bidonnage. Ceux qui nous traitent ainsi oublient aussi le plus souvent qu’à Bamako, où ailleurs, chaque jour qui passe apporte son lot de faits étonnants.

Certains de ces faits dépassent l’entendement, comme c’est le cas de cette affaire qui a énormément choqué les internautes et que nous allons vous raconter. Elle se rapporte à une histoire de likes (j’aime) sur un réseau social. Une jeune femme, en effet, a décidé d’accepter de coucher avec un homme qui lui aurait fait des avances.

Rodrigue, héros de cette histoire, un relevé le défi lancé par la jeune femme qui consistait à cumuler des likes (3.000) avec une photo de lui même postée dans le groupe sur un réseau social. Depuis fin septembre dernier, date à laquelle les faits ont eu lieu, l’affaire ne cesse de faire parler d’elle sur la toile.

Dans le pays ami de la sous-région, où les faits se sont passés, cette histoire continue toujours d’alimenter les causesries de sourires. Les faits sont classiques et sortent de l’ordinaire. L’affaire se singularise par le fait qu’elle a été suivie par de nombreux internautes. Selon nos sources, Rodrigue et sa bien-aimée, sont tous deux membres d’un groupe du réseau social concerné. Cela explique facilement son intérêt pour la fille.

Les sources n’expliquent pas si les deux se côtoyaient en dehors du groupe, mais il est clair que la jeune dame était longtemps lorgnée par le jeune homme qui cherchait tant bien que mal un moyen de l’aborder. Cela a duré bien des années. C’est ainsi que Rodrigue a écrit en privé à la fille pour lui manifester son amour.

Contre toute attente, celle-ci n’a pas répondu négativement à la proposition du jeune homme, mais en retour, elle lui a lancé un défi. Elle pensait ainsi se débarrasser du garçon estimant qu’il ne serait pas capable de relever le défi qu’elle va lui lancer. Ainsi, la demoiselle a demandé à Rodrigue de publier sa photo dans le groupe qu’ils ont en commun. S’il arrive à cumuler 3.000 likes dans ledit groupe, elle acceptera ses avancées. Et encore mieux, elle ira jusqu’à coucher avec lui.

« Bon, comme tu insiste, on va faire un truc simple. Publier une photo dans le groupe. Si tu atteint 3.000 likes d’ici le soir, je viendrai et on fera … avant mon départ demain. Dans le cas contraire, tu devras attendre les prochaines vacances», lui a-t-elle répondu. Et c’était sans compter sur la détermination du jeune homme à l’avoir ne serait ce qu’une nuit. Il se trouve que ces phrases ont produit l’effet contraire chez le jeune homme et l’ont renforcé. En d’autres mots, la jeune fille aurait encouragé le garçon.

Ainsi dit ainsi fait. Comme s’il n’attendait que cela, Rodrigue est alors retourné sur la plateforme et a lancé un appel aux membres, les invitant à l’aider à relever le défi. La solidarité masculine n’a pas mis longtemps à porter ses fruits. Les hommes se sont mobilisés pour aider leur ami à atteindre le nombre de likes exigé par la demoiselle. Et cela, en un coup deux mouvements. Une fois le défi relevé, Rodrigue est donc retourné auprès de sa dulcinée, avec une capture d’écran comme preuve.

« Je n’ai pas d’autre choix que de respecter ma parole. Passe-moi chercher à 20h», avait-elle répondu après avoir reçu les captures de preuve sur le nombre de likes atteints. C’est ainsi qu’après avoir vu les preuves, la demoiselle a tenu à sa promesse en se rendant chez Rodrigue. Mais avant, il avait pris soin de remercier ceux qui l’ont aidé : « Mission accomplie les gars ». Et effectivement, lorsqu’ils se sont retrouvés, les deux tourtereaux ont passé la soirée dans les bras de l’un et de l’autre en très bonne compagnie.

Durant toute leur soirée idyllique, Rodrigue informait les autres membres de quelques détails de leur rencontre. La suite de cette incroyable histoire ne dit pas si les deux se sont revus ou pas, mais il est clair que Rodrigue en a eu pour son compte. Comme c’est le cas dans les histoires du genre, l’affaire s’est ébruitée et a fini par faire le buzz sur la toile avant de choquer les internautes.

Tamba CAMARA

