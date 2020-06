Faits divers : Le chef de gang tombe

En dépit de son jeune âge, il semait la terreur dans certains secteurs de la Commune IV du District de Bamako. Et il se distinguait par sa méthode particulière

Les hommes de la commissaire divisionnaire Kadiatou dite Kady Tounkara viennent de procéder à l’interpellation d’un certaine FK, présumé chef d’une bande dont le terrain de chasse était la zone ACI à Hamdallaye et environs en Commune IV du District de Bamako. à seulement 20 ans, selon nos sources, F.K dirige cette bande qui s’est quasiment spécialisée dans des attaques à main armée.

Contrairement à bon nombre de délinquants, lui et ses ouailles ont leur particularité. Au lieu de se servir d’un pistolet ou d’une arme blanche pour attaquer leurs victimes, eux se servaient juste de gaz anti agression pour « neutraliser » les victimes avant de les déposséder de leurs biens. Malheureusement pour le chef de gang FK., son chemin a croisé celui des policiers patrouilleurs dans la nuit du 30 au 31 mai dernier avant que ces derniers ne le prennent pour le conduire dans leurs locaux au commissariat du 14è arrondissement.

Il semble que ce jeune homme et sa bande ont longtemps perturbé le sommeil des populations des secteurs où ils sévissaient. Les policiers savaient qu’en coupant la tête d’un serpent, il ne restera plus que ce qui est assimilable à une corde. Ils ont ainsi centré les recherches sur la personne de FK qui vraisemblablement était l’élément le plus dangereux de la bande. Les limiers se sont donnés le temps de le filer tout en exploitant le moindre renseignement sur lui. C’est comme cela qu’un citoyen leur a signalé la présence de celui qu’il a qualifié d’individu suspect alors qu’il rodait quelque part dans le secteur cité plus haut.

