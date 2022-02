En effet, les faits se sont déroulés le mardi 22 février 2022 à Kalabambougou, en Commune IV du District de Bamako. Ce jour, très tôt le matin, comme d’habitude, la jeune dame âgée seulement d’une vingtaine d’années, s’est réveillée enfin de préparer le petit déjeuner. Après avoir servi le repas, son mari, sans se soupçonner d’une quelconque intention de sa femme, est allé à la recherche du pain quotidien de sa petite famille. La jeune dame en question est partie déposer l’enfant à l’école. Aux environs de 9 heures, comme d’habitude, les femmes se rendent au marché pour acheter les condiments. Après avoir déposé l’enfant à l’école, la jeune dame est retournée précipitamment à la maison avec l’intention de laver les habits. A la maison, elle commença à rassembler les habits sales dans la cour et a même trempé quelques habits dans l’eau.

​Quelques instants après, elle rentra dans sa chambre et s’accrocha à une corde. La surprise de son enfant, de retour de l’école a été grande. Il trouva sa maman pendue dans la chambre. L’enfant, éclaboussé, cria aux secours. A ces cris de l’enfant, une autre dame qui était préoccupée dans sa cuisine arrive dans la chambre et trouve qu’effectivement la jeune dame s’était pendue. Elle aussi, sans demander de l’aide, procéda à la descente du corps et enleva l’écharpe qu’elle avait attaché à son cou. Informer, les éléments du Commissariat de police du 9ème Arrondissement, accompagnés d’un médecin légiste arrivent sur les lieux. Et la mort de la jeune dame a été confirmée par le médecin.

​Au moment où nous mettions sous presse cet article, les enquêtes étaient en cours et la dame secouriste entre les mains de la police pour des besoins d’enquête. Affaire à suivre !

Y. MARIKO

