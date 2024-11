Koutiala : Fin de règne pour un quatuor de cambrioleurs

Évoluant au sein d’un réseau bien organisé, les quatre bandits ont longtemps troublé la quiétude de la population. La multiplication des plaintes a fini par conduire à leur perte

Les voleurs sont toujours surpris d’apprendre au moment de leur interpellation qu’il existe des policiers teigneux et déterminés à les mettre hors d’état de nuire. C’était pratiquement le cas de cette bande qui a longtemps sévi à Koutiala sémant la désolation au sein de la population de cette région. Il s’agit d’un quatuor d’individus âgés de 16 à 22 ans que nous désignons par leurs initiales : MK, YN, DD, et SD.

Ces quatre individus agissaient au sein d’un réseau de bandits plutôt bien organisé. Selon les policiers, ces individus étaient prêts à tout pour parvenir à leur fin, y compris par un usage inconsidéré de la violence. Selon nos sources, ces bandits ciblaient aussi bien des boutiques, des maisons de particuliers que des animaux, pourvu que leurs trouvailles puissent être revendues sur le marché noir. Ce n’est plus qu’un mauvais souvenir pour ceux-ci, le quatuor dort désormais derrière les barreaux, le temps de comparaître devant un juge.

Il est clair et incontestable que la collaboration des populations, victimes potentielles des malfaiteurs, a toujours aidé les limiers dans leurs enquêtes pour mettre hors d’état de nuire aux bandits. Dans cette affaire, tout comme dans d’autres du même genre, la collaboration et le renseignement sont les meilleurs alliés de la police pour mener à bien sa mission. Et du coup, permettre aux citoyens de vaquer en toute quiétude à leurs occupations.

Le commissaire divisionnaire Fousseynou Diakité et son adjoint Attaher Ag Amidi, tout comme leurs autres collègues, ont foi en la collaboration des populations. C’est ce qui a été très déterminant dans cette affaire pour mettre fin aux sévices de ces brigands. Les policiers ont été motivés par la multiplicité des plaintes émanant de plusieurs victimes, ce qui a permis de mettre la main sur les éléments de cette bande.

Et après une analyse minutieuse des témoignages, les policiers ont conclu qu’il fallait renforcer la surveillance autour des marchés à bétail. C’est alors qu’une équipe de vigilance, soutenue par la brigade de recherches (BR), a été mise en place pour observer et surveiller de près les zones suspectes. Cela n’a pas tardé à porter des fruits. C’est ainsi que le 4 novembre dernier, grâce à l’implication active de la population, cette équipe a repéré et interpellé nuitamment deux suspects en possession d’un bœuf volé dans le quartier de Hamdallaye à Koutiala. Il était 23 heures lorsque le chemin de l’équipe de patrouille a croisé celui des malandrins.

Les deux suspects ont tenté de s’enfuir, mais ont été rapidement interceptés grâce au dispositif de sécurité mis en place. Conduits au commissariat, ils ont dénoncé les deux autres. Ces complices seront interpellés à leur tournée en possession de divers objets provenant d’une boutique. Les enquêteurs ont alors mis la main sur ces objets volés, prêts à être passés sur le marché noir. Après leur garde à vue, les quatre cambrioleurs ont été placés sous mandat de dépôt.

Tamba CAMARA

