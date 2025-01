Quatre individus impliqués dans un braquage et de vol d’argent d’une somme importante ont été appréhendés, le 15 janvier 2025, par le commissariat de Police de Sabalibougou. Selon la cellule de communication de la Police nationale, l’opération s’est soldée par la saisie de cinq (05) pistolets automatiques artisanaux et une (01) moto Djakarta de provenance douteuse.

Les quatre (04) interpellés sont notamment désigné sous les initiales de MC allias “Soldat” âgé de 34 ans ; HS allias “Dou” âgé de 25 ans ; ND âgé de 28 ans et OT âgé de 30 ans. Les objets saisis sont au nombre de cinq (05) pistolets automatiques de fabrication artisanale améliorée et une (01) moto Jakarta de provenance douteuse. Pour la Police Nationale, cette opération illustre l’engagement des Forces de l’ordre à endiguer la criminalité sous toutes ses formes. Après ce succès, le Commissaire en charge de Sabalibougou, le Commissaire Principal de Police Samba A DIARRA et son Adjoint, Commissaire de Police Aboubacar TRAORÉ, ont félicité leurs hommes pour leur effort et les ont exhortés à persévérer.

