Mamadou Diaw dit ‘’Dou’’ et Moussa Dembélé alias ‘’Papou’’ : Deux dealers emportés par le ‘’Founou-founou’’ du 3ème Arrondissement !

Dans le cadre de l’opération ‘’Tourbillon’’ lancée par le 3ème arrondissement dirigé par leCommissaire PrincipalSadio dit KononTomoda, les dealers Mamadou Diaw dit ‘’Dou’’ et Moussa Dembélé alias ‘’Papou’’, ont été appréhendés le dimanche 16 Mai à Bagadadji à la suite d’une descente policière. Ils sont accusés pour détention et vente de stupéfiants.

Pour rappel, l’opération ‘’Tourbillon’’ ou ‘’FounouFounou’’ mise en branle depuis des mois par le Commissaire principal Sadio dit KononTomoda, consiste à lutter contre la vente et la consommation des stupéfiants en Commune II du District de Bamako. Cette opération avec un bilan à mi-parcours positif, a permis de mettre plusieurs trafiquants et dealers de drogue derrière les verrous.

Lâchés par la baraka, Mamadou Diaw appelé ‘’Dou’’ et Moussa Dembélé surnommé ‘’Papou’’ ont vu leur aventureécourtée par cette opération le dimanche 16 Mai dernier. Ils ont été interpellés pour détention et vente de stupéfiants et mis sous mandat de dépôt le 19 Mai 2021.

Ainsi, lors de son interrogatoire, le surnommé Papou n’a pas tourné autour du pot pour reconnaître les faits à lui reprochés. De ce fait, il a avoué d’être un teinturier qui abandonné son métier pour adhérer à ce milieu de dealers qui est plus rentable. A ses dires, il était fourni par un grand renommé de ce milieu et qu’il vendait au compte de ce dernier la drogue appelée ‘’ cailloux’’ et ‘’Off’’.

Quant à Dou, âgé seulement de 20 ans et élève de son état, il a déclaré s’approvisionner en Cailloux et Off auprès d’un grand trafiquant à Bagadadji. C’est un milieu, dit-il, qu’il fréquente depuis 2020 et qu’après les ventes, il peut gagner 10.000 à 15.000FCFA par jour.

Sans autre détail de plus, les deux inculpés ‘’Dou’’ et ‘’Papou’’ ont été transférés à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako (MCA) depuis le mercredi 19 Mai dernier en attendant leur procès.

Par Mariam SISSOKO

