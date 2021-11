Office central des stupéfiants : Une double saisie de 33, 92kg de cocaïne et 400kg de résine de cannabis

Une double saisie importante de drogues a été effectuée le vendredi 5 novembre 2021 par les unités de l’Office central des Stupéfiants (OSC). Il s’agit d’une poudre de cocaïne d’un poids total de 33,92kg avec emballage pour une valeur marchande de plus d’un milliard de F CFA et 400kg de résine de cannabis d’une valeur de plus de 160 millions de F CFA. Les suspects interpellés dans ces deux affaires seront mis à la disposition du procureur du Pôle judiciaire spécialisé pour trafic international de drogues.

C’était à la faveur d’un point de presse présidé par le nouveau directeur de l’OCS, Colonel Fousseyni Keita, nommé le 20 septembre 2021. A entendre ce dernier, ces saisies sont le fruit d’une surveillance permanente des éléments de l’OCS et d’une collaboration intelligente avec certains acteurs de la plateforme aéroportuaire notamment la Police de l’Air des frontières. En effet, la première saisie a eu lieu à l’aéroport international Modibo Keita de Sénou sur un passager de double nationalité (malienne et guinéenne), âgé de 40 en partance pour la France.

D’une ingéniosité déconcertant, le suspect avait bien dissimulé dans deux sacs à main de la poudre de cocaïne d’un poids total de 33,92kg avec emballage pour une valeur marchande de plus d’un milliard de F CFA. C’est après les premières formalités policières que le suspect a été interpellé par les agents de la cellule aéroportuaire anti-trafic, l’antenne de l’OCS dans le hall d’enregistrement de l’aéroport. Un test rapide effectué avec les testeurs Onudc de type Touch Knowles et Lingette sur un échantillonnage prélevé a réagi à la cocaïne.

Conduit dans les locaux de la cellule aéroportuaire anti-trafics (CAAT/A. OCS) pour son audition, le suspect a nié les faits et dit que les bagages lui seraient remis par un autre passager dont il ignore l’identité. La cocaïne saisie était destinée à la France, cette opération est considérée à ce jour par l’Onudc à travers son programme Aircop comme la plus importante réalisée par une CAAT. La deuxième saisie a été faite à Yirimadjo en Commune VI de Bamako. Elle a porté sur une importante quantité de résine de cannabis conditionnée en briquette et emballée dans des sacs en plastique. En effet, en patrouille dans le secteur, le soupçon des éléments de l’OCS a été éveillé par le changement d’un véhicule suspect. Aussitôt, ils ont intercepté le véhicule et procédé à une fouille qui leur a permis de découvrir environ 400kg de résine de cannabis d’une valeur de plus de cent soixante millions de francs CFA.

Ibrahima Ndiaye

