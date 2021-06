Rebondissement dans l’affaire Daouda Yattara arrêté pour trafic d’organes humains

La famille des co-accusés du Satan Koman Coulibaly et Kalilou Diarra portent plainte contre le chef BR du 1er Arrondissement de Kati

-maliweb.net- La famille des co-accusés de Daouda Yattara dit Satan dans l’affaire “Trafic d’organes”, a décidé de porter plainte contre le chef de la Brigade de recherche du 1er arrondissement de Kati, Souleymane Coulibaly pour “tortures, coups et blessures volontaires et menaces de mort”.

La plainte a été introduite le vendredi 28 mai au niveau du Tribunal de Kati.

En introduisant cette plainte, les parents de Koman Coulibaly et Kalilou Diarra ont estimé que “le chef BR a usé de la force et des méthodes criminelles pour amener les deux à avouer leur culpabilité et leur relation avec Daouda Yattara “. Ensuite, ils ont souligné que “la méthode utilisée par le chef BR a causé d’énormes conséquence sur la personne de Koman Coulibaly qui est devenu impuissant sexuellement avec une dent cassée, un pied fracturé et des ongles arrachés. Torturés juste pour avouer un crime qu’ils n’ont pas commis”.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

