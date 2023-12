Sélingué : Une série de drames

L’embarcation a heurté un tronc d’arbre (flottant peut-être) alors qu’elle opérait de nuit (entre samedi et dimanche) par une météo pas très favorable. Sous le choc, la pirogue a chaviré et ses occupants sont violemment éjectés. Une fois l’alerte donnée, des recherches fluviales ont été engagées, de nuit. Des plongeurs dépêchés sur place ont repêché 10 corps.

Le jour du marché, les pirogues surchargées assurent la jonction des deux rives du lac artificiel avec tous les risques afférents. Logée dans le bassin du Sankarani, la ville de Sélingué est reliée, par une route bitumée de 140 kilomètres, à Bamako.

Le sort s’est acharné contre la même localité le lendemain, lundi, avec l’effondrement d’une mine artisanale. Un drame qui s’est produit à Farabakoura où plusieurs personnes sont décédées dans l’effondrement d’une galerie d’orpaillage traditionnel. Ce site réputé très productif a engendré une ruée. On enregistre fréquemment des effondrements de puits et galeries mortels, des éboulements de terre du fait de la nature fragile des sols et des pertes en vies.

Les recherches ont permis seulement d’extraire deux personnes en vie. On ignore le nombre d’orpailleurs coincés dans la galerie.

Kita :

Un motocycliste meurt à la suite d’une collision

Le conducteur du deux-roues, un vieux, était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours. Le motocycliste a été éjecté de son engin et a été déclaré décédé sur place suite à une collision survenue lundi dernier vers 15 h entre sa moto et une voiture à Farabala à l’entrée du petit pont.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. Apparemment, aucun conducteur n’a laissé le passage à l’autre.

