Droit International Humanitaire : Les médias en ligne à l’école du CICR

Le Comité International de la Croix Rouge en collaboration avec l’Association des professionnels des médias en ligne (Appel Mali), organise du 15 au 18 juin 2021 à l’hôtel Millenium Challenge, un atelier sur le Droit international humanitaire (DIH).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre l’association des professionnels de la presse en ligne et le Comité International de la Croix Rouge. Ils sont une vingtaine de journalistes évoluant dans les médias en lignes à prendre part à cet atelier axé sur le droit international humanitaire et les techniques de premiers secours.

Rappelant l’un des objectifs de sa structure qui est d’informer, former et sensibiliser, le président de Appel- Mali, Modibo Fofana, a mis l’accent sur l’important rôle des médias dans la promotion et le respect des droits humains. Patrick Megevand, coordinateur comm publique CICR Mali, a également abordé dans le même sens. Selon lui, les journalistes peuvent influencer ou interpeller les décideurs en matière du respect ou du manquement du droit humanitaire. Et d’ajouter qu’aux sorties de cette rencontre, il espère que la dimension respect du droit humanitaire serait une priorité de traitement des productions médiatiques.

Pour cette première journée de formation, les participants ont été édifiés sur les thématiques relatives aux : missions de la CICR, les missions de la Croix Rouge Malienne, le Droit international humanitaire, le Droit international humanitaire et journalistes, quelle protection ? . Soulignons que les conférenciers du jour étaient Patrick Megevand, Assitan Sanogo, Mohamed Cissé, Aliou Konaté.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :