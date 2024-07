L’Observatoire national de l’emploi et de la formation (Onef) a tenu ce jeudi 25 juillet 2024, la 16e session ordinaire de son conseil d’administration sous la présidence de Mme Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Au titre de l’année 2024, 38 activités sont programmées par l’Onef, parmi lesquelles 9 activités ont été réalisées à la date du 30 juin 2024 et 20 activités en cours de réalisation avec un taux d’exécution du budget de 63,5 % sur 35,5 % du budget prévisionnel mobilisé.

La session a eu à son ordre du jour, l’examen et l’adoption du procès-verbal de la 15e session ordinaire du conseil d’administration, le point d’exécution des recommandations de la 15e session ordinaire du conseil d’administration, du rapport d’activités au 31 décembre 2023, du rapport financier au 31 décembre 2023, du rapport du commissaire aux comptes de l’exercice 2023, du compte de gestion de l’année 2023, du rapport d’activités à mi-parcours 2024, du rapport financier à mi-parcours en 2024.

Dans ses propos, Mme le ministre Bagayoko Aminata Traoré dira que l’Onef est un outil précieux pour renseigner les indicateurs du marché du travail et pour orienter les plus hautes autorités dans les choix décisionnels pour la création d’emploi et le développement des compétences techniques et professionnelles des ressources” humaines de notre pays.

A noter que les rapports d’activités et financier, au 31 décembre 2023, font ressortir respectivement un taux de réalisation de 70 % des activités et un taux d’exécution réel de 75,1 % sur 70 % du budget mobilisé. Parmi les activités réalisées en 2023, on peut citer entre autres : le rapport national sur l’emploi; le rapport d’analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail, la réalisation de l’étude sur l’insertion et l’employabilité des diplômés en science de l’éducation, la réalisation de l’étude d’évaluation d’impact des investissements en infrastructures sur la création d’emplois : cas du projet routier de Banankoro-Dioro dans la région de Ségou, la production du rapport profil pays du travail décent au Mali.

Dans le souci constant d’améliorer sa gestion, l’Onef a élaboré le compte de gestion pour l’exercice 2023, conformément aux dispositions du décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant Règlement général sur la comptabilité publique.

Selon le directeur général de l’Onef, Boubacar Diallo, malgré la situation difficile, l’Onef a pu réaliser 70 % des activités qui étaient programmées. “Parmi les activités programmées, la mission principale a trait à la réalisation d’études. Donc nous avons réalisé une étude Profil pays du travail décent qui indique la situation du travail décent dans notre pays au cours des dix dernières années”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter qu’en plus de ce rapport, l’Onef produit chaque année un rapport national sur l’emploi qui donne la situation globale de l’emploi au Mali. S’agissant des perspectives pour 2024, le directeur général a assuré que d’ici la fin de l’année l’Onef réalisera au moins 80 % des activités.

