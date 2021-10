Remise officielle des attestations de stage des bénéficiaires de la 1ère édition des MDA de la Mine de Syama

Mardi 19 octobre 2021, les locaux de Resolute Mining a servi de cadre pour l’agence DASHILI BUSINESS SOLUTIONS en partenariat avec LA CENTRALE de procéder à la Remise officielle des attestations de stage des bénéficiaires ayant passé trois mois de stage à la Mine de Syama.

En rappel, la 1ère édition des Mali Digital Awards (MDA) s’est déroulée du 25 au 27 mars dernier au CICB, sous le haut parrainage du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Trois jours durant ont réuni près de 1 000 participants et parmi lesquels plus d’une vingtaine de jeunes entrepreneurs numériques ont été récompensés pour leurs innovations destinées à améliorer le niveau et le style de vie de la population malienne et à poser les bases d’un développement durable.

Pour M Ander Baba Diarra Co promoteur de MDA, ce salon du digital a également permis aux jeunes d’assister à 15 conférences sur plusieurs thématiques du numérique et de se former grâce aux 7 ateliers animés par des experts chevronnés. A la suite, 4 stages offerts par Resolute Mining. Car selon, l’un des objectifs premiers des MDA étant d’aider à la création d’emplois pour les jeunes, plusieurs partenaires de l’évènement ont généreusement offert des bourses, des formations mais également des stages aux candidats qui ont su tirer leur épingle du jeu. C’est ainsi que 4 candidats des MDA ont intégré la mine Syama de Resolute Mining le 24 mai 2021 pour 3 mois de stage. A l’issue de leurs stages, Resolute Mining a décidé d’offrir un contrat d’embauche à durée déterminée aux deux autres qui ont su être les plus performants, à savoir : Armando Adama FORTES et Oumar OUREIBA.

Pour le Directeur Général de Resolute M Ousmane Coulibaly, Resolute est une société minière Australienne qui opère au Mali plus de 15 ans, dont l’actif principal est la mine de Syama. Il a souhaité également exprimer sa vive et profonde reconnaissance aux promoteurs des MDA, et surtout les remercier pour cette initiative qui répond au défi de l’emploi des jeunes, mais également met l’accent sur le domaine des nouvelles technologies, qui, comme tout le monde le sait, est un instrument essentiel dans la promotion entrepreneurial et la formation professionnelle. « Resolute pour qui les valeurs de responsabilité sociétale d’entreprise vont de paires avec sa politique de développement durable, soutient les efforts s’inscrivant dans cette démarche. En effet, l’un des piliers de Resolute est d’être une « société minière responsable ». Il est donc de notre devoir de contribuer à la lutte contre le chômage, à la promotion de l’emploi des jeunes, et à participer activement au développement professionnel des maliens dans le secteur minier » Conclut s M Ousmane Coulibaly

