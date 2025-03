District de Bamako : La Direction de l’habitat annonce une vaste opération de libération des servitudes et lits des cours d’eau non flottables

Le Directeur national de l’Urbanisme et de l’habitat, Mahamadou Ouelemguem, a animé une conférence de presse, hier vendredi, pour annoncer le déclenchement d’une vaste opération de démolition des constructions réalisées sur les servitudes et lits des 11 cours d’eau non flottables qui traversent la ville de Bamako. Cette opération est une réponse aux inondations meurtrières qui ont touchées la ville l’hivernage passé.

Les autorités de la transition annoncent des nouvelles dispositions pour éviter que dans l’avenir les inondations et autres catastrophes naturelles n’endeuillent le district de Bamako. Pour ce faire, elles annoncent une vaste opération de libération des servitudes et lits de 11 marigots qui traversent la capitale. « Les occupations illicites des domaines publics et privés de l’Etat sont devenues un phénomène courant dans notre pays. Elles ont atteint des proportions inquiétantes et concernent les emprises et les servitudes des domaines ferroviaires, des cours d’eau, des forêts classées, des zones agricoles, des zones de pâturages, des édifices publics et des équipements collectifs, particulièrement dans le District de Bamako et ses environs», a déclaré le Directeur national de l’urbanisme et de l’habitat, Mahamadou Ouelemguem, devant la presse. Cette opération va permettre de démolir systématiquement les occupations illicites sur les servitudes de cours d’eau non flottables.

Selon le Directeur de l’Urbanisme, l’occupation des cours d’eaux flottables et non flottables jouent une part importante des nombreuses inondations hivernales qui ont touchées le district de Bamako en 2013, 2019 et 2024.

La Direction nationale de l’urbanisme et de l’habitat a recensé plus de 700 occupations illicites sur les lits et les servitudes des 11 marigots du district. « Ces constructions illicites obstrues le passage des eaux pendant l’hivernage et favorisent les inondations », déplore le conseiller technique du ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Almaïmoune Ag Almoutapha, ajoutant : « L’Etat doit prévenir cette situation de drame. On ne peut plus continuer comme ça et à un moment donné, il faut dire stop ».

Les occupations souvent réalisées avec la complicité de certains agents de l’administration violent la loi se rapportant sur les schémas Directeurs d’Urbanisme, des Plans d’Urbanisme Sectoriel et des Plans d’Urbanisme Opérationnel des zones concernées. Le Directeur de l’urbanisme souligne que ces occupations illicites sont incompatibles avec la politique de planification et de maîtrise du développement urbain. « Elles contribuent, d’une part, à entraver la mise en œuvre des politiques de développement à travers les programmes d’investissements, d’exécution des réseaux routiers ou électriques et, d’autre part, à exacerber les litiges fonciers. », a regretté Mahamadou Ouelemguem, insistant que « le domaine public est inaliénable imprescriptible et insaisissable conformément à loi domaniale ». Le gouvernement ne prévoit aucune indemnisation pour les occupants des lits des marigots. Seuls les locataires qui occupent généralement ces maisons bénéficieront d’un accompagnement de trois mois période durant laquelle ils vont se reloger. Environ 2,9 milliards FCFA sont investis dans les maisons réalisées sur les servitudes des marigots.

Pour la réalisation de cette opération de libération des servitudes et de lits des cours d’eaux, l’Etat a mobilisé les gros moyens. Plus de 813 millions de FCFA ont été alloués par le Ministère de l’économie et des Finances, cinq sous-commissions créées pour la réussite de l’opération qui doit prendre fin avant l’arrivée des premières pluies de l’hivernage en vue. Après la libération, le ministère de l’urbanisme et de l’habitat prévoit la réhabilitation de trois cours d’eaux non flottables grâce au projet résilience urbaine Bamako financé par la Banque mondiale et un projet financé par la coopération allemande.

