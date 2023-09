Effondrements d’immeubles au Mali : L’urgence du respect des normes de construction

Le samedi 16 septembre 2023 restera gravé dans les annales du Mali en raison de deux effondrements tragiques survenus à la Mairie de Moribabougou et à la Cité des gendarmes de Banancoroni, près de Bamako. Ces incidents ont non seulement coûté la vie à plusieurs personnes, mais ils appellent à l’urgence de garantir le respect des normes de construction dans notre pays.

L’effondrement de la Mairie de Moribabougou a eu lieu alors que de nombreux travailleurs se trouvaient sur le chantier d’un bâtiment de type R+1. La Direction Régionale de la Protection Civile de Koulikoro a immédiatement réagi, envoyant des secouristes sur les lieux pour une opération de sauvetage intense. Le bilan de cette catastrophe est extrêmement lourd, avec la perte tragique de vies humaines et d’importants dégâts matériels. Quatorze motos ont été englouties sous les décombres, et les victimes ont été transportées vers différentes structures de santé. Malheureusement, six personnes n’ont pas survécu à l’effondrement et ont été déclarées décédées.

Dans la même journée, un autre drame a secoué la Cité des gendarmes de Banancoroni, en périphérie de Bamako. L’effondrement d’un bâtiment de type R+1 en construction a entraîné la perte d’une vie et a laissé six autres personnes blessées. Les secouristes ont fait preuve de professionnalisme et de détermination pour extraire la dernière victime des décombres, opération achevée à 19h35. Au total, sept personnes ont été impliquées dans cet effondrement, et malheureusement, l’une d’entre elles a perdu la vie sur place.

Ces deux tragédies ne sont malheureusement que le reflet d’un problème plus vaste concernant le respect des normes de construction au Mali. Il est impératif que les autorités et les acteurs du secteur de la construction unissent leurs efforts pour renforcer les réglementations en la matière. La vie des citoyens doit toujours passer avant les intérêts économiques. Le gouvernement, les organismes de réglementation et les entrepreneurs de construction doivent travailler ensemble pour garantir le respect des normes de sécurité à chaque étape des projets de construction. Les inspections régulières, la formation des travailleurs et la mise en place de mécanismes de responsabilité sont des mesures essentielles pour prévenir de telles tragédies à l’avenir.

Les effondrements tragiques survenus à la Mairie de Moribabougou et à la Cité des gendarmes de Banancoroni ont endeuillé le Mali et appellent à une action immédiate. Il est temps que le Mali revoie sérieusement ses normes de construction et renforce les mesures de sécurité pour protéger la vie de ses citoyens. La prévention de futures tragédies devrait être la priorité absolue de tous les acteurs impliqués dans le secteur de la construction.

Adama Coulibaly

