Depuis quelque temps, les chasseurs dozos du cercle de Niono sont accusés d’assassinats ciblés et de dépossession des civils de leurs biens par les personnalités de la localité dont les honorables Diadié Bah et Amadou Araba Doumbia. C’est pour apporter des éclaircissements à ses allégations diffamatoires que les dozos du cercle de Niono et des autres localités ont animé une conférence de presse, le mardi 22 mars dernier, à la Maison des Aînés de Bamako.

La conférence de presse était animée par Alpha Djénépo, un proche collaborateur des dozos de Niono et du Macina et Yaya Coulibaly, secrétaire administratif du regroupement des dozos du cercle de Niono et en présence des responsables de plusieurs associations et regroupements des dozos du Mali.

Selon Alpha Djénépo, c’est suite à l’insécurité grandissante dans plusieurs communes du cercle de Niono, sanctionnée par des fusillades, des enlèvements de femmes et d’enfants en plus de la destruction des champs, que les dozos se sont regroupés pour défendre leurs territoires. “C’est suite à une réflexion que nous, collectif des victimes de la crise sécuritaire vivant dans la zone Office du Niger, avons souhaité la mise en place d’une association dénommée Association pour la défense des victimes de la crise sécuritaire dans la zone Office du Niger (Avcs-ON) dans le but de défendre et de sauvegarder les intérêts des paysans de l’Office du Niger. Certains ont détourné les objectifs de l’initiative pour en faire un combat de règlement de comptes les opposant aux chasseurs de la localité. Et c’est de là que nous avons aperçu les honorables Amadou Araba Doumbia et Diadié Bah animant un point de presse avec certains journaux et radios de Bamako et également en faisant des vidéos introduisant des témoignages avec des propos inflammatoires et discourtois sur fond de dénonciation calomnieuse flagrante en nommant les chasseurs pour meurtres, enlèvements et dépossession des biens”, a-t-il précisé.

Il a également ajouté que les dozos du cercle de Niono désapprouvent une conduite de ce genre en cette période marquée par des actions de mobilisation des populations pour la paix et la réconciliation. “Nous attirons l’attention des populations à comprendre que c’est pour des mobiles politiques afin de nuire à des personnes et pour des fins personnelles que ces personnes se sont livrées à de telles accusations”, dit-il.

Quant au secrétaire administratif du regroupement des dozos du cercle de Niono, il a indiqué que lors des dernières élections législatives, tous les chasseurs du cercle de Niono ont voté pour Amadou Araba Doumbia et Diadié Bah, mais aujourd’hui, ces mêmes chasseurs sont accusés par ces deux personnalités d’être des assassins et des semeurs de trouble dans la zone de l’Office du Niger. “Accuser les chasseurs de Siné Dembélé d’être des assassins est un acte non réfléchi parce que, de nos jours, si vous voyez qu’il y a un peu de stabilité dans ces zones, c’est grâce aux chasseurs”, a-t-il laissé entendre.

Mahamadou TRAORE

Commentaires via Facebook :