Mardi 19 mars 2019, Mohamed Saleh Annadif a été l’invité d’une émission de la RFI durant laquelle il a affirmé que l’attaque de Dioura constitue un coup très dur. Cela, malgré que l’ennemi ait reçu un coup plus dur que le sien. Cette attaque est une œuvre terroriste menée par Ansar Dine et le GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), a-t-il précisé avant d’indiquer que cela n’a été possible que par le manque de présence de l’État dans cette zone. Mohamed Annadif fait savoir également que le combat est une guerre, une guerre asymétrique engagée par les terroristes qu’il appelle les « ennemis de la paix ». C’est pourquoi il a tenu à lancer un appel à l’ensemble des signataires de l’accord, que ça soit la CMA (coordination des mouvements de l’Azawad), ou la plateforme d’unir leur force pour constituer une bonne partie. Pour lui, c’est une solution pour contrecarrer les terroristes.

La Rédaction

