Le vendredi, 22 juillet 2022, tôt le matin aux environs de 05h00, l’Etat-major général des Armées informe l’opinion que les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont contenu encore des tentatives désespérées des terroristes de la Katiba Macina qui, ont tenté des actions kamikazes avec 02 véhicules piégés bourrés d’explosifs contre une installation de la Direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des Armées (DMHTA).

Selon le communiqué officiel, les FAMa ont immédiatement procédé au bouclage de la zone, tout en engageant les opérations de ratissage. Le bilan provisoire de cette attaque est de : côté FAMa : 01 mort et 06 blessés dont 01 civil ; côté assaillants : 07 neutralisés, 08 interpellés et beaucoup de matériels récupérés.

L’Etat – major général des Armées tient à rassurer la population que la situation est sous contrôle et qu’elle peut vaquer à ses occupations. Il rappelle également que rien ne serait de trop pour les Forces de défense et de sécurité à ramener le calme et la sérénité auprès des populations et à assurer la libre circulation des personnes et des biens.

‘’L’Etat – major Général des Armées présente ses condoléances à la famille du soldat tombé et souhaite prompt rétablissement aux blessés militaires et civils. L’Etat – major général des Armées appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité et cela conformément au respect des Droits de l’Homme (DH) et du Droit International Humanitaire (DIH)’’, indique le communiqué.

Attaques complexes et simultanées dans six localités du pays : Des tentatives désespérées et coordonnées maitrisées par les FAMa

L’Etat – major général des Armées informe l’opinion nationale et internationale que les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont contenu et maitrisé des tentatives désespérées et coordonnées des terroristes de la Katiba Macina, caractérisées par des attaques complexes et simultanées, le jeudi 21 juillet 2022, dans les localités de Douentza , Koro, Thy ( Sévaré ), Bapho , Ségou et Kolokani.

Aux environs de 06h30 à Douentza, attaque au véhicule piégé suivi de tirs dirigés contre le Poste de commandement du Groupement Tactique Inter Armes ” Débo “, stationné dans ladite localité. Bilan: Côté FAMa : 01 mort, 15 blessés et 03 véhicules endommagés tous dus au souffle de la déflagration. Côté terroristes : 03 morts dont 01 à bord du véhicule piégé et 04 autres neutralisés lors des combats, 01 PM, 01 Poste radio de type YT et 01 téléphone portable récupérés.

Selon le communiqué, les FAMa ont immédiatement procédé au bouclage de la ville suivi d’un ratissage.

A Koro aux environs de 05h15, un véhicule bourré d’explosifs, destiné contre les FAMa de la localité, a explosé avec ses occupants à environ 01 km, sans faire de victime ni de dégâts matériels auprès de la population ou des FAMa. Les renseignements recueillis sur le véhicule et la plaque d’immatriculation étrangère sont en cours d’exploitation.

A Mopti, un véhicule Toyota de couleur blanche double cabine, bourré d’explosifs et destiné contre les FAMa a été retrouvé embourbé à 30 mètres environs de la RN – 16 et à 500 mètres du poste de contrôle de Thy, non loin de la ville de Sevaré. Les équipes EOD FAMa ont procédé, aux environs de 13h30, à la destruction sans dommage dudit véhicule sur place.

A Bapho, 03 tirs d’obus ont visé l’emprise militaire sans faire de victime ni de dégâts matériels. Egalement à Ségou, 02 obus ont visé le camp militaire, sans faire de victime ni de dégâts matériels. Les opérations aéroportées, ont été menées immédiatement sur la zone de provenance des tirs, localisées sur la rive gauche du fleuve Niger. Il est à noter que tous les obus ont été tirés entre 05h32 et 05h35.

A Kolokani, aux environs de 05h30, des attaques complexes et simultanées ont visé le détachement de la Force antiterroriste et la Brigade territoriale de la gendarmerie avec un bilan, côté FAMa, de 02 morts, 03 blessés et de nombreux véhicules particuliers incendiés. Suite à ces différentes attaques, la précision du renseignement a permis de poursuivre les assaillants avec les unités au sol appuyées par une offensive aérienne qui a permis une frappe contre un regroupement d’une douzaine de véhicules et de motos localisés dans la zone de Tola à 22 km au Sud – Ouest de Mourdiah, entièrement sur haute surveillance et bouclée par les FAMa.

Suite à ces actes barbares, le parti YELEMA « Le Changement », dans un communiqué condamne avec la dernière rigueur les attaques terroristes contre le camp militaire de Kati, le camp de la gendarmerie de Kolokani et celui des FORSAT à Douentza, présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le parti YELEMA félicite et encourage les FAMa qui ont riposté à ces attaques ignobles avec professionnalisme, et les assure de son soutien indéfectible.

