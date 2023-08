Axe Tombouctou-Ber : 11 terroristes neutralisés par l’armée

L’armée malienne a été de nouveau attaquée par les terroristes dans la journée du 20 août 2023 vers 12 heures. L’exploitation des renseignements a permis à un convoi de ravitaillement FAMa quittant Tombouctou pour Ber de déjouer 02 attaques complexes dont une à l’Engin Explosif Improvisé (EEI) des terroristes évoluant à bord des véhicules et sur des motos à une vingtaine de kilomètres de Ber.

Le bilan fourni par l’armée est le suivant : 03 FAMa blessés, 01 camion fortement endommagé par le souffle de l’explosion de l’EEI et détruit sur place. Du côté des ennemis, l’on signale la neutralisation de 11 terroristes ; 01 pickup calciné ; 02 PKM, 01 LRAC, 01 mitrailleuse 12,7 mm, 06 PM, 05 motos et 03 radios et beaucoup de minutions récupérés. D’après les précisions de l’armée, au cours de la progression, dans un village abandonné situé à 15 km à l’Ouest de Ber, un guetteur habillé en tenue militaire FAMa a été neutralisé.

Par ailleurs, les actions de fouilles préliminaires menées par les FAMa depuis leur arrivée à Ber ont permis de rassurer les populations et fait le bilan de : 04 suspects interpellés et mis à la disposition de prévôté pour enquêtes ; 03 pick-up abandonnés par ennemi avec supports de bitube 14,5 mm ; 02 mitrailleuses de 12,7 mm, des boites chargeurs de 14,5 mm, 01 carabine chinoise, des minutions de calibre 12,7 mm et 7,62 mm en vrac, 01 chargeur Motorola, des drapeaux terroristes, des tenues et beaucoup d’autres effets militaires récupérés.

Commentaires via Facebook :