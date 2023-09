Bourem : L’Armée avec des terroristes en déroute

La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a décidé unilatéralement de se retirer de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Elle est à la manœuvre pour déstabiliser le nord du pays. En complicité avec des groupes terroristes dont le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), la CMA a attaqué les positions des Forces armées maliennes (FAMa) à Bamba, Gao et surtout le bateau Tombouctou à Rharous dans le mais de faire un maximum de victimes.

Pas plus tard qu’hier, les ennemis de la paix ont attaqué les camps de l’Armée à Bourem, à 90 km de la ville de Gao. Selon des sources sur place, c’est très tôt le matin que les assaillants ont commencé à attaquer les deux camps militaires de la ville. La riposte foudroyante des Forces de défense et de sécurité ne s’est pas fait attendre. Dans une bonne coordination, les forces terrestres et aériennes ont donné la réponse aux assaillants.

D’après nos sources, «les vecteurs aériens ont effectué des frappes qui ont fait des dégâts importants chez l’ennemi». Selon des informations non confirmées par les autorités militaires, les drones ont repéré et détruit une vingtaine de véhicules appartenant aux assaillants.

Des sources concordantes assurent que de nombreux combattants ennemis ont été neutralisés au cours des affrontements. Les envahisseurs, en débandade face à la force de frappe de l’Armée, ont abandonné un lot important de matériels de guerre. De nombreux corps sans vie des combattants ennemis étaient visibles dans les rues de la ville.

Les photos de corps déchiquetés et calcinés des combattants ennemis ont circulé sur les réseaux sociaux pendant toute la journée. Tout comme les photos des véhicules des assaillants réduits à l’état d’épave par les frappes aériennes. Il va sans dire que la tournure des événements en faveur de nos vaillants soldats a mis du baume au cœur de nos compatriotes, abasourdis par les récentes atrocités commises par ces hordes de criminels aussi bien sur les populations civiles que sur les militaires. Les réactions des Maliens sont à la mesure de la satisfaction et de la fierté qui les animent.

La déculottée infligée aux assaillants a été appréciée comme il se doit. « Bourem : un cimetière à ciel ouvert pour l’ennemi. Vive les FAMa» ; «Tous derrière les FAMa» ; « Bourem : la CMA a été mise en déroute laissant derrière elle les corps des gosses qu’elle a manipulés pour une vente guerre depuis 10 ans » ; « Notre soutien à nos Forces de défense et de sécurité ne souffre d’aucune faille. Il est inébranlable et sans équivoque. Que Dieu les protège et les aide dans leurs combats contre l’ennemi sans visage !»

Les témoins sont unanimes pour dire que la riposte des Forces armées maliennes (FAMa) a été énergique et professionnelle. Du matin jusqu’à la mi-journée, les vecteurs aériens de l’Armée ont effectué des bombardements sur les positions des combattants ennemis qui tentaient de s’échapper après l’échec de leur opération visant à occuper la ville de Bourem. Dès les premières heures de l’attaque contre les positions des FAMa à Bourem, leurs soutiens ont commencé à fanfaronner sur les réseaux sociaux en diffusant des informations qui étaient loin de la réalité sur le terrain.

Pendant les combats, les habitants de la ville se sont enfermés dans leurs maisons. Toutes les entreprises de l’Armée sont entièrement sous son contrôle. La ville est complètement bouclée pour enlever la chance aux assaillants camouflés de s’échapper. Pendant qu’ils subissaient une déroute à Bourem, les ennemis de la paix ont fait propager des rumeurs sur une attaque imminente dans la ville Gao. La tension est montée d’un crâne hier dans la Cité des Askia où la sécurité a été renforcée au niveau de certains services publics.

Par ailleurs, le chef d’état-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra, accompagné d’une forte délégation, s’est rendu dimanche à Gao où il a visité le camp Firhoun Ag Alançar après une attaque aux véhicules piégés qui a causé le 8 septembre dernier, une dizaine de morts et des blessés parmi les Forces armées maliennes, a précisé hier l’Armée dans un communiqué sur sa page Facebook. Ce déplacement du chef d’état-major général des Armées, a précisé le communiqué, s’inscrit dans le cadre des condoléances et des hommages à rendre aux illustres disparus qui se sont vaillamment battus les armes à la main et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. .

