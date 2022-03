La disparition récente de mauritaniens au Mali notamment à EL Ataye était en passe d’envenimer les tensions diplomatiques entre le Mali et la Mauritanie. Une délégation malienne composée de ministres et responsables militaires, à leur tête, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a séjourné à Nouakchott du 11 au 12 mars. A l’issue de séances de travail avec leurs homologues mauritaniens, plusieurs décisions ont été prises de commun accord.

Maliweb.net – A Nouakchott, les deux parties ont décidé de la mise en place d’une une mission conjointe Ad Hoc chargée de faire la lumière sur la disparition de mauritaniens à EL Ataye. « La mission entamera son travail dans les meilleurs délais », selon le communiqué final publié à l’issue des séances de travail. Aussi, les deux gouvernements décident désormais d’organiser des patrouilles conjointes le long de la bande frontalière entre les deux pays.

Autre décision prise à Nouakchott, le gouvernement malien s’est engagé à partager les résultats de l’enquête diligentée suite à la mort de sept mauritaniens le 17 janvier 2022, à Akor à la frontière entre les deux pays. Aussi, le communiqué final de Nouakchott demande de « sanctionner », aussi sévèrement que la législation malienne l’autorise, les auteurs de ces crimes odieux.

Pour prévenir efficacement de pareils événements, les deux délégations ont décidé de créer un cadre conjoint de concertation, de mutualisation et de partage d’information. Ces différentes mesures visent selon les deux délégations à « préserver le vivre ensemble et les relations séculaires de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays ». Enfin, les deux parties ont rappelé la nécessité d’œuvrer ensemble de manière à éviter la survenance d’actes portant atteinte aux biens et à l’intégrité physique des citoyens mauritaniens au Mali.

Mamadou TOGOLA / Maliweb.net

