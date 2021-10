Insécurité grandissante sur le tronçon Bamako-Kayes : Vers de nouvelles stratégies pour stopper les attaques

Le colonel-major Yacouba Sanogo, chef des opérations, est allé revoir sur le terrain notamment le fief des GAT (Diema, Sebabougou, Kwala) comment apporter une nouvelle stratégie pour stopper l’insécurité grandissante sur le tronçon Bamako-Kayes. Accompagné de tout son staff composé d’experts en tactique opérationnelle, le chef des opérations a fait le diagnostic de la route Bamako-Diema-Kayes qui constitue le poumon économique de notre pays. Et pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, le colonel-major Sanogo, sur recommandation du Chef d’état-major général des Armées entend sécuriser à 90 % ces quelques 618 km sur le territoire.

Entre Bamako et Kayes, il faut le rappeler se multiplient des attaques qui occasionnent des morts d’hommes et de destructions massives des marchandises et du matériel. Les forces de défense ont d’ailleurs subi la plus atroce des embuscades à Sébabougou, faisant cinq victimes et des blessés graves et cela en plein jour. Tous les jours notons, les cars en partance pour Kayes ou Bamako sont exposés aux assauts des bandits armés ou terroristes qui sont en train d’élire domicile dans cette zone.

Pour une meilleure coordination sécuritaire des périmètres sans abri, le colonel-major a pris des dispositions adéquates qui permettront désormais d’assurer le déplacement en toute heure des personnes et leurs biens. Les RN 1-3 sont les trajets internationaux les plus sollicités à l’interne comme à l’externe, son entrave pourrait porter des préjudices sur la circulation des marchandises dans la zone CEDEAO. L’enjeu sur ce corridor est de taille pour le colonel-major Sanogo qui s’engage d’être, désormais, au contrôle strict de toutes les actions en cours sur ce tronçon. Il a exhorté les détachements déjà en place de redoubler d’efforts avant le renfort de la mise. Il a enfin attiré l’attention des troupes en place sur les mouvements des GAT et surtout il leur a demandé d’être vigilantes pendant leur offensive au risque des EEI et de la surprise qui sont aujourd’hui l’ennemi redoutable du combattant.

Brehima DIALLO avec FAMa

Commentaires via Facebook :