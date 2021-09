Koutiala : Deux assaillants abattus par l’armée

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont vigoureusement réagi à une attaque terroriste lancée contre le poste de Mahou, Cercle de Yorosso (Région de Koutiala) dans la nuit de lundi à mardi 14 septembre 2021 aux environs de 2h00 du matin. L’information a été donnée par l’Armée qui a précisé avoir tué deux assaillants et enregistré à son niveau deux blessés. Nos militaires ont aussi récupéré sur place une moto, une radio, deux maillons de PKT et quatre boîtes chargeurs.

Le dimanche dernier, une patrouille des FAMa est tombée dans une embuscade tendue en plein jour par un Groupe armé terroriste (GAT) dans la localité de Manidjè/Kolongo, Cercle de Macina. Nos soldats ont perdu cinq de leurs et neutralisé trois terroristes. Le bilan matériel est de cinq véhicules brûlés côté FAMa et trois détruits côté assaillants.

Malgré la présence des forces étrangères (Barkhane, Minusma et Force conjointe du G5-Sahel), notre pays est toujours la cible d’attaques terroristes touchant aussi bien les miliaires et que les civils. Au cours d’une conférence de presse le 3 septembre, le directeur de l’information et des relations publiques des Armées, le colonel Souleymane Dembélé, a relevé qu’au cours du mois d’août dernier, 22 éléments de nos Forces armées ont été tués et 39 blessés. Pendant la même période, 68 civils ont perdu la vie dont 16 chasseurs Donzos. En ce qui concerne la Minusma, elle a enregistré six blessés durant la même période.

