La force unifiée de l’AES à pied d’œuvre dans la zone des trois frontières

Dans le cadre de l’exécution de l’opération tripartite de l’Alliance des Etats du Sahel dénommée Yereko 2, la force unifiée de l’AES a effectué une grande patrouille dans la zone des trois frontières.

Cette opération de grande envergure qui était pilotée depuis le PCIAT-EST de GAO s’est déroulée, du 24 février au 06 mars 2025, dans les localités de Tessit, Téra, Markoy et alentours. Depuis quelques jours, cette force mène une lutte implacable contre les bases terroristes dans le Gourma. L’opération s’est soldée par la destruction de plusieurs refuges et bases logistiques de GAT, l’interpellation de plusieurs suspects, des motos et pick up récupérés, un nombre important de minutions et d’armements, une grande quantité de produits pharmaceutiques ainsi que des matériels des GAT saisis. Les vecteurs aériens ont appuyé les forces terrestres pendant la manœuvre.

L’objectif était de rassurer les populations des pays de l’AES, réaffirmer l’autorité des états dans les zones d’insécurité, d’anéantir tragiquement les capacités de nuisance des groupes armés terroristes se trouvant dans la zone des trois frontières, Influencer les perceptions des GAT pour amener certains à faire défection. Cette opération témoignait à nouveau de la volonté des autorités de mettre en place une force unifiée pour lutter efficacement contre l’ennemi commun afin de protéger les personnes et leurs biens dans l’espace confédéral.

La force unifiée est passée dans plusieurs villages tels que : Ourara, argou, hourara, tagalalt, tofagado, tinatassen aroune, sekreoul, téméra, marikanka, taratakoun, lemdou, ouanzerbe, bankilare, Gorom Gorom, seytang avant de se retrouver au POINT TRIPLE là où les trois frontières se croisent. La mise en œuvre d’une telle opération contribue beaucoup à combattre et éradiquer le terrorisme dans nos pays. Elle est déjà considérée comme réussite car tous les objectifs de la planification ont été atteints.

Le Lieutenant-colonel Hamidou KARIMOU, le commandant des forces nigériennes a déclaré que c’est le vœu de tout militaire de participer à une opération conjointe particulièrement dans le cadre de l’AES. Selon lui, la force unifiée est belle et bien une réalité, car au-delà de la volonté politique, les Forces Armées sont sur le terrain pour une 2ème fois pour mener des opérations ensemble. Il a souligné qu’en plus des ressources humaines qualifiées, les matériels n’ont pas fait défaut. Pour terminer, il a exhorté toutes les forces unifiées à redoubler encore plus d’efforts face aux défis. <<Ensemble nous pouvons vaincre >>

Le chef de mission FAMa, le capitaine Kamrou AG YOUNOUSS s’est réjoui du bon déroulement de l’opération et surtout de cette démonstration de force des pays de l’AES. ” Nous agissons dans le cadre de la force conjointe de l’AES.

La rencontre au point conjoint a été un moment de joie, d’échanges et de partage entre les frères de l’AES, Un espace -Un peuple- Un destin.

SLT Antoinette DEMBELE

1ère CL Sidi MARIKO

