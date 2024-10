L’armée malienne confirme la mort Al Iza Ould Yehia à Ber

L’Etat-major général de l’armée malienne a confirmé, le samedi dernier, la neutralisation du commandant du JNIM, Al Iza Ould Yehia alias Joulaib Al Ansari. Confirmant du coup l’information de Maliweb.net qui avait annoncé sa mort dans un article mis en ligne la semaine dernière. Le redoutable terroriste a été tué avec plusieurs de ses compagnons lors de la sévère et rigoureuse réaction des forces armées maliennes contre l’attaque terroriste déjouée et orchestrée par le JNIM, le 6 octobre 2024, dans la localité de Ber, située dans la région de Tombouctou. « L’analyse des indices recueillis confirme l’identité de ce funeste terroriste », a déclaré la hiérarchie militaire malienne, ajoutant que « Joulaib Al Ansari état l’auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats ciblés, de pose d’engins explosifs improvisés et des attaques contre les FAMA ».

Il faut ajouter également que Joulaib Al Ansari était un émir de la compagnie Al-Qods de l’Émirat du Sahara très redouté pour sa cruauté. Cette élimination de Al Iza Ould Yehia et sa bande met fin à plusieurs années de longue traque que l’armée malienne menait contre cette unité du JNIM dans la région de Tombouctou. Cette opération du 6 octobre à Ber a permis d’infliger de lourdes pertes aux groupes terroristes en détruisant leur logistique et la saisie de grandes quantités de drogue, de plusieurs armes lourdes, des munitions et d’autres équipements de communication. Les images amateurs publiées sur les réseaux sociaux et largement partagées montrent les engins à deux roues, les armes et les munitions saisies lors de cette attaque des terroristes.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

