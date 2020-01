C’est à travers un courrier que nous avons reçu dans la soirée de vendredi 03 janvier 2020 par les jeunes du conseil local et communal de Bankass signés par les présidents Issa Guindo et Mamoudou Guindo. La teneur du courrier est d’informer le préfet de leur localité la présence des forces de la MINUSMA que toute la population de Bankass désapprouve et leur donne un ultimatum de quitter leur cercle.

Dans la lettre adressée au préfet du cercle de Bankass, la population du cercle, représentée par les présidents des conseils local et communal de la jeunesse explique que soucieux de la sécurité et du bien-être des habitants du cercle ; déterminés pour la restauration de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble et sensibles à la souffrance qu’endure la population à cause de la crise sécuritaire.

Ils fulminent qu’ils sont conscients du jeu trouble de la MINUSMA dans leur cercle et qu’elle veut tout sauf la paix, conscients des viols perpétrés par les agents de la MINUSMA sur les jeunes filles dans les villages de Sadia et Boundou-samba, conscients du refus de la MINUSMA de patrouiller avec les forces maliennes pour démontrer sa bonne foi, conscients du refus de la MINUSMA de sécuriser l’axe Bankass-Bandiagara sur lequel plusieurs attentats se sont produits occasionnant des pertes en vie humaine et enfin conscients de la distributions par la MINUSMA de médicaments douteux à la population.

En tout cela, ils soupçonnent la MINUSMA de complicité avec les ennemis de la paix et conscients de l’hypocrisie et de l’inefficacité de la MINUSMA. Ils sollicitent auprès de leur préfet, le départ de la MINUSMA du cercle au plus tard le 10 janvier prochain. Sinon passé ce délai, ils seront dans l’obligation de passer par d’autres voies pour la faire partir….

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

