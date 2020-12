D’après Kebir Mahamat Abdoulaye, pour régler ce déséquilibre sécuritaire, il faut utiliser des instruments politiques avant tout.

«Il faut améliorer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, la pauvreté, l’injustice sociale en Afrique et particulièrement dans la zone Sahel pour enfin encourager les investissements étrangers et booster l’économie. Les causes lointaines du terrorisme en Afrique se trouvent en Irak, en Syrie. Or dans ces pays, l’État islamique a été chassé et détruit.»

Les capacités et potentiels des organisations terroristes sont considérablement affaiblis, d’après le chercheur, et cela est dû aux actions militaires des pays du G5 Sahel avec l’appui des forces militaires occidentales, notamment la France qui se montre très engagée. Ainsi, l’intervention militaire du Tchad en mars dernier a été aussi significative parmi les pays du G5 Sahel.

Les conséquences économiques du terrorisme dans le monde sont estimées à 26,4 milliards de dollars en 2019. Mais elles devraient diminuer dans les années à venir, selon Kebir Mahamat Abdoulaye. Le terrorisme est en effet arrivé à «un niveau résiduel grâce aux efforts militaires menés en Afrique et particulièrement en Afrique subsaharienne».

«Le recrutement a diminué dans les milieux défavorisés et les populations africaines rejettent de plus en plus les violences des organisations terroristes. Elles croient de moins en moins à leurs idéologies extrémistes et ont payé de lourds tributs. Les causes lointaines du terrorisme se trouvaient au Proche-Orient, principalement en Irak et en Syrie. Or dans ces pays, l’État islamique principalement* a été vaincu militairement par les forces armées de ces pays et les coalitions internationales.»