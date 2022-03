L’armée malienne a été victime d’une nouvelle attaque tôt ce lundi 7 mars 2022 à N’Tahaka ( Gao) . Selon le service de communication de l’armée, deux militaires maliens ont perdu la vie lors de l’attaque qui a fait 07 morts côté terroristes.

L’étau se resserre autour des groupes terroristes dans le centre et le nord du Mali. En signe de désespoir, l’armée malienne a été la cible de deux attaques coordonnées en quatre jours. Après Mondoro vendredi dernier, avec un bilan lourd de part et d’autre, le poste de N’Tahaka entre Gao et Gossi a été attaqué tôt ce matin. Le bilan donné par l’armée fait état de deux militaires maliens tués au combat, et sept terroristes neutralisés.

MINUSMA… deux morts

A Mopti, un convoi logistique de la MINUSMA qui se rendait à Tombouctou ce lundi matin, a sauté sur un engin explosif improvisé au nord de Mopti. Selon un premier bilan, l’explosion a causé la mort de deux casques bleus, et blessé quatre autres. Dans un communiqué, le Chef de la MINUSMA, El-Ghassim WANE, a « condamné vigoureusement » cette attaque, et rappelle que les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international.



Barkhane… Al Jazairi éliminé

Dans un communiqué ce lundi, la force Barkhane annonce avoir neutralisé le chef djihadiste algérien Yahia Djouadi alias Abou Ammar Al Jazairi, du groupe AQMI. A en croire le communiqué de l’armée française, cette élimination est intervenue dans la nuit du 25 au 26 février dernier à environ 100 km au nord de Tombouctou.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

