Mali : Idrissa Sankaré, un ancien député du parti ASMA-CFP, enlevé à Bamako

L’ancien député de l’Alliance pour la, solidarité au Mali – Convergence des Forces Patriotiques non moins troisième vice-président du bureau de l’association des amis de la culture peulh, Tabital Pulaaku, Idrissa Sankaré, a été enlevé, le mercredi 14 août, à Bamako par des hommes non identifiés.

La famille politique et les proches de l’ex-député Idrissa Sankaré restent sans ces nouvelles depuis le mercredi, date à laquelle il a été enlèvé par les hommes non identifiés dans la capitale malienne. L’enlèvement de cet acteur politique est sur les lèvres , notamment ses proches du bureau de Tabital Pulaaku. Selon des sources concordantes, l’ancien député Idrissa Sankaré a été enlevé à Bamako par des hommes encore non identifiés alors qu’il revenait du domicile de Me Hassane Barry, candidat au poste de président de l’association des amis de la culture peulh. Certaines personnes font le lien de son enlèvement avec l’ouverture très bientôt du processus du renouvellement du bureau de l’association des amis de la culture peulh, Tabital Pulaaku, qui est prévu les 14 et 15 septembre prochains à Bamako. . Idrissa Sankaré est un membre influent de cette association et un cadre important pour l’élection de Me Hassan Barry à la présidence de Tabital Pulaaku. Selon d’autres presses, Idrissa Sankaré aurait reçu plusieurs fois des menaces à cause de son soutien à Me Hassan Barry. Les auteurs de ces menaces auraient intimé Idrissa Sankaré à prendre ses distances du processus de renouvellement du bureau de Tabital Pulaaku.

Une autre source interrogée par nos soins au sein de cette association exclut ces allégations selon lesquelles l’ancien député de l’ASMA CFP aurait reçu des menaces. « Je ne pense pas que son enlèvement à un lien avec le renouvellement du bureau Tabital Pulaaku », indique cette seconde source, ajoutant que « aucune candidature n’est encore officielle ». Idrissa Sankaré est un acteur politique très connu dans l’arène politique malienne et un homme très impliqué dans les mouvements associatifs tels que Tabital Pulaaku. Idrissa Sankaré a déjà un mandat de député à l’Assemblée nationale du Mali entre 2013 et 2020 sous les couleurs du parti fondé par feu premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :