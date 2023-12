Mali : l’armée annonce « la destruction de plusieurs cibles terroristes » après l’attaque du camp de Mourdiah

Les positions de l’armée malienne situées dans la localité de Mourdiah ont fait l’objet, le 25 décembre 2023, d’une attaque complexe perpétrée par les groupes armés terroristes. Au lendemain de cette attaque, la reposte de l’armée ne s’est pas fait attendre. Selon un communiqué publié ce mardi par la hiérarchie militaire, les FAMA ont riposté à l’attaque terroriste qui a visé le camp de Mourdiah. « Le professionnalisme des FAMa a permis de rétablir leur position. Des dégâts matériels ainsi que des pertes en vie humaine sont à déplorer de part et d’autre », annonce le communiqué, ajoutant que « le déploiement des forces spéciales et les vecteurs aériens ont permis d’observer et de détruire plusieurs cibles terroristes qui étaient en mouvement de repli dans le secteur de Naoulena (localité située dans les alentours) ». Cette attaque contre le camp de Mourdiah a été revendiquée par le groupe de soutien à l’islam et aux musulmans d’Iyad Ag Ghaly. Ce chef terroriste a récemment revendiqué d’autres attaques perpétrées par ses combattants dans les localité de Dinangourou (région de Bandiangra) et à Labezanga ( région de Gao).

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :