– Affirmant que la Gendarmerie a ouvert une enquête sur l’assassinat présumé de 53 civils dans le village de Gouni-Habé dans le secteur de Bandiagara, région de Mopti.

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé, samedi soir, avoir neutralisé « 41 terroristes » dans le centre du pays et l’ouverture d’une enquête sur un assassinat présumé de 53 civils, attribué à l’armée malienne.

Par voie de communiqué, le colonel Souleymane Dembelé, directeur de l’information et des relations publiques des armées a fait savoir que « du 03 au 05 octobre, des patrouilles d’opportunité menées et appuyées par des frappes aériennes dans le secteur de Tiemaba et Bamada, cercle de Niono à la recherche d’un groupe terroriste en mouvement et auteur de harcèlement contre les populations civiles ont fait un bilan de 31 terroristes neutralisés, 02 bases et plots logistiques détruits, de même que tous les matériels lourds ».

« Le 4 octobre 2022, sur la base de renseignements, la fouille de la localité de Sofara a permis d’interpeller 33 présumés terroristes. Les enquêtes en cours ont pu identifier formellement 15 terroristes recherchés et fichés dans les bases de données », indique le communiqué.

Les FAMa ont, en outre, souligné que « le 1er octobre courant, une mission d’escorte de 160 véhicules civils a été prise à partie par des hommes armés dans les environs de Fafa avec un bilan de 06 blessés et 04 véhicules endommagés ».

Le communiqué ajoute que « le 29 septembre dernier, une action aéroportée dans le secteur de Ganguel, cercle de Djenné, Région de Mopti a fait le bilan de 01 blessé léger FAMa, 2 terroristes neutralisés, 4 motos, 1 pirogue et 1 hameau détruits. Des armes de guerre ont été également récupérées ».

Le colonel Dembelé note que « le 27 septembre 2022, l’exploitation des renseignements a permis des frappes sur 02 plots logistiques terroristes dans la forêt refuge de Fitilli au Sud de Tessit avec un bilan de 8 terroristes neutralisés, plusieurs blessés et la destruction d’importants matériels ».

Le Directeur de la Dirpa précise par ailleurs que « des enquêtes de gendarmerie ont été ouvertes pour confirmer ou infirmer les informations faisant état d’un présumé assassinat de 53 civils dans le village de Gouni-Habé dans le secteur de Bandiagara, région de Mopti ».

Le Mali avait basculé dans l’insécurité depuis 2012, notamment à cause d’attaques terroristes et de conflits communautaires, poussant nombreuses familles au déplacement, malgré le déploiement des forces onusiennes de la Minusma et régionales du G5 Sahel.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

