Mali : un membre du mouvement de Soro Guillaume « enlevé » à Bamako

Un communiqué publié, ce mardi tard dans la soirée, par l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Soro Guillaume, annonce l’«enlèvement à Bamako » de Sess Soukou Mohamed dit Ben Souck. Il s’agit de l’ancien député-maire de Dabou, membre du Comité d’Orientation et de Coordination de Générations et Peuples Solidaires (GPS).

« Sess Soukou Mohamed a été enlevé en pleine rue à Bamako par quatre hommes encagoulés et habillés en tenue civile », a informé le communiqué du mouvement Générations et Peuples Solidaires. Sous la contrainte d’armes, détaille le communiqué, M. Sess a été forcé à monter à bord d’un véhicule 4X4 aux vitres teintées, sans aucune plaque d’immatriculation. « Il est porté disparu depuis lors », alarme le texte signé Moussa Touré, responsable de la Communication de GPS.

Ancien député-maire de Dabou, ville située à 45 km d’Abidjan, Ben Souck avait fui la Côte d’Ivoire en décembre 2019, au même moment où le président du mouvement, Soro Guillaume, est allé en exil en France. Dans son communiqué, le mouvement de Soro Guillaume exprime ses plus vives inquiétudes quant à la vie et à la sécurité de Sess Soukou Mohamed. Le GPS dit s’étonner qu’un tel “kidnapping” ait pu se dérouler sur le sol du Mali, au moment où les autorités maliennes affirment leur attachement à l’état de droit et soulignent leur détermination à engager le pays sur la voie de la démocratisation.

L’enlèvement de Ben Soukou, s’il se confirme, se déroule le jour même où le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga rentre d’un voyage à Abidjan. Dans le communiqué, Générations et Peuples Solidaires « demande avec insistance » au Gouvernement de Transition au Mali de retrouver et de rendre à M. Sess sa liberté et sa sécurité.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

