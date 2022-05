-Le Mouvement National de libération de l’Azawad (MNLA) est un des groupes indépendantistes membres de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA)

Un poste de sécurité du Mouvement National de libération de l’Azawad (MNLA), membre de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), a été la cible d’une attaque terroriste, vendredi, à Talatayte dans le cercle d’Ansongo au nord du Mali a indiqué, samedi, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) dans un communiqué affirmant que des morts et des blessés dont une femme ont été enregistrés de part et d’autre.

« La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) informe l’opinion nationale et internationale que dans la journée du vendredi 6 Mai 2022, un des postes du MNLA de Talatayte a subi une attaque attribuée aux terroristes », a déclaré Mohamed Elmaouloud Ramadane porte-parole de la CMA.

Le communiqué précise que « suite aux affrontements, des morts et des blessés dont une femme sont signalés de part et d’autre, ainsi que des dégâts matériels ».

Un officier du Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA) a été assassiné le 30 avril dernier par des hommes armés non identifiés à Ber dans la région de Taoudenit au nord du Mali.

En janvier 2012, le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) a déclaré la guerre à l’État malien et proclamant l’indépendance de l’Azawad le 6 avril 2012.

Grâce à la médiation engagée par certains pays et organisations internationales, avec l’Algérie comme chef de file, un Accord pour la paix et la réconciliation a été signé, le 15 mai et le 20 juin 2015 à Bamako, entre les principaux mouvements armés et le gouvernement malien.

SOURCE: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :