Cette vague d’attaques terroristes ignobles nous interpelle tous. Les acteurs politiques et la société civile doivent sceller l’union sacrée autour du Mali. Les citoyens doivent redoubler de vigilance et collaborer avec les forces de défense et de sécurité. En pareille circonstance, la défense de la patrie nous engage tous. Il n’y aura point d‘ilot de sécurité et de prospérité dans un océan de K.O et de misère ! Notre pays est menacé, cela doit impacter nos comportements et attitudes.

Dieu préserve le Mali et y répande son infinie grâce. Amina yarabi !

Malick Coulibaly

