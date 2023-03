Note trimestrielle de la Minusma : Le gouvernement estime que ses efforts ne sont pas suffisamment pris en compte

Les autorités maliennes ont pointé des faiblesses dans le document de la Mission onusienne. Notamment le manque de fiabilité de la méthode d’enquête sur les droits de l’Homme

Au titre des observations générales, le gouvernement dit constater avec regret que, comme les précédentes, cette Note ne met pas l’accent sur les efforts déployés par les autorités maliennes en matière de protection et de promotion des droits de l’Homme, notamment en termes de formation et de sensibilisation. Dans sa Note, la Minusma soutient que les cas rapportés dans le document ont été vérifiés sur la base des enquêtes menées par la Mission et les positions, déclarations et communiqués officiels ainsi que les documents publiés par des organisations étatiques, non étatiques et les Agences des Nations unies.



Le gouvernement reste interrogatif sur cette démarche qui met en cause la crédibilité de la Note trimestrielle car elle ne donne aucune précision sur les sources de vérifications des cas rapportés afin de permettre à la partie gouvernementale de mener, au besoin, une confrontation et des enquêtes. La Minusma argumente que les allégations contenues dans la Note sont soutenues et conformes aux standards des Nations unies en matière d’enquête concernant les questions de violations des droits de l’Homme notamment « les motifs raisonnables de croire ».

Sur ce point, les autorités maliennes soutiennent que l’analyse de ce critère de collecte et de vérification d’information permet de conclure que cette approche n’est guère infaillible, car la conclusion peut changer d’un sujet à l’autre en dehors de toute objectivité. Mieux, cette démarche amène à poser la question de la crédibilité de toutes les informations recueillies dans ces conditions.

D’après le gouvernement, comme indiqué dans la Note, la quasi-totalité des cas avérés de violations des droits de l’Homme sont imputables aux groupes armés et terroristes. Concernant les allégations qui seraient imputables Forces de défense et de sécurité, elles ont toujours fait l’objet d’ouverture systématique d’enquêtes au niveau de la justice militaire comme en témoignent plusieurs affaires en cours d’instruction préparatoire.

COOPÉRATION EXEMPLAIRE- Les autorités maliennes ont déploré à nouveau les allégations récurrentes citées dans plusieurs passages de la Note et faisant état d’opérations anti-terroristes menées par les Forces de défense et de sécurité maliennes qui seraient accompagnées par du personnel militaire étranger. Contrairement à cela, le gouvernement réaffirme que la présence d’instructeurs russes dans le pays s’inscrit dans le cadre de la coopération exemplaire avec la Fédération de Russie, particulièrement dans le domaine militaire et renforcée ces dernières années en matière de lutte anti-terroriste.

Dans son document, la Minusma a déploré la remise d’une distinction à l’ancien juge islamique, Houka Houka Ag Alhousseyni par le gouverneur de la Région de Tombouctou. Sur ce point, le gouvernement précise que cette distinction n’est pas une décoration mais plutôt une attestation de reconnaissance aux légitimités traditionnelles dans le cadre des services rendus en faveur de la paix et du vivre ensemble dans ladite région.

Il a précisé que cette attestation ne saurait entraver le traitement des différentes plaintes déposées contre l’intéressé par les victimes y compris d’autres procédures enclenchées contre lui et qui sont en cours. Par ailleurs, les autorités maliennes ont indiqué que la diminution des cas de violations constatées par la Minusma, par rapport à la période précédente, résulte des efforts déployés par le gouvernement qui reste convaincu que l’amélioration de la situation des droits de l’Homme et du droit international humanitaire est intimement liée à la stabilisation du territoire. également, il soutient que les efforts de sécurisation et de stabilisation du territoire déployés par les Forces de défense et de sécurité combinées aux initiatives locales de réconciliation ont abouti à une diminution drastique des violences contre les civils. Mais aussi au retour volontaire de milliers de déplacés internes et de réfugiés maliens dans leurs localités d’origine.

Contrairement aux allégations de la Minusma faisant état d’exactions des Forces de défense et de sécurité sur les populations civiles, le gouvernement persiste qu’elles opèrent de manière professionnelle, autonome et sans supplétifs étrangers, dans le strict respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire.

Le gouvernement a toutefois salué le fait que la Minusma reconnaisse les efforts entrepris dans le domaine de la lutte contre l’impunité, la promotion et la protection des droits de l’Homme, dans le cadre de la prise en charge des victimes de violations graves des droits de l’Homme et le renforcement de l’espace d’expression citoyenne. Tout en réitérant leur attachement à la lutte contre l’impunité, les autorités maliennes soulignent qu’il est attendu de la Minusma qu’elle joue un rôle positif et constructif, dans le cadre d’une démarche franche, sincère et impartiale visant à aider à la stabilisation durable de notre pays.

Dieudonné DIAMA

