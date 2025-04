Réfugiés : Plus de 100 mille Nigériens et Burkinabé au Mali

Le Mali accueille «plus de 100.000 réfugiés burkinabé et nigériens», selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) qui dit observer «un afflux massif de réfugiés» venant des 2 pays. «Parmi cette population, 64.000 personnes ne sont pas encore enregistrées, dont 55.115 burkinabè et 9.200 nigériens», a indiqué le HCR. Selon de nombreux témoignages, plus de 200 ménages déplacés ont trouvé refuge ces derniers jours, Koro (région de Bandiagara) qui a du mal à faire face à ce flux massif de déplacés et de réfugiés.

Le HCR a confirmé cet afflux de réfugiés à Koro et environs. Cette agence onusienne a confirmé sur «X» jeudi dernier (10 avril 2025) que plus de 500 personnes fuyant le Burkina Faso sont récemment arrivées dans cette localité. Elle a annoncé avoir mobilisé ses équipes à Mopti pour assurer leur enregistrement et leur documentation, en étroite collaboration avec les services de la Commission nationale chargée des réfugiés (CNCR).

La Rédaction

Commentaires via Facebook :