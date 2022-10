Une trentaine de terroristes ont été neutralisés du 11 au 21 octobre dernier par les Forces armées maliennes (FAMa), dont le nommé Malick Ba alias Abou Malick, chef des opérations de la Katiba du Macina en charge des secteurs de Dioungani-peulh dans le Séno, de Dioura et Nampala (Région de Ségou).

Plusieurs suspects ont été également interpellés et mis à la disposition de la gendarmerie, a annoncé samedi dernier l’état-major général des Armées dans un communiqué.

Le 11 octobre 2022, au cours d’une reconnaissance offensive, les FAMa ont accroché dans la zone de Wataye, à 10 km de Gomitra, un Groupe armé terroriste (GAT), auteur de multiples embuscades sur la route Kayes-Bamako.

Le bilan, précise l’Armée, est de 5 terroristes éliminés, 3 suspects interpellés, 2 pistolets mitrailleurs (PM) et plusieurs chargeurs, 5 motos et divers matériels récupérés. Il y a un 1 blessé du côté FAMa.

Le 17 octobre, indique le communiqué de l’Armée, nos militaires ont procédé à la destruction de 2 bases de la Katiba Macina dans les localités de Mafouné et Diarakoungo, Cercle de Tominian (Région de San).

Le bilan fait état de 2 présumés terroristes interpellés, 1 véhicule calciné et plusieurs armes et munitions saisies. Selon toujours l’état-major général des Armées, le 21 octobre dernier, les FAMa, prises à partie par des terroristes entre Mourdiah et Kwala, y ont promptement réagi en abattant 4 terroristes et en récupérant des armes et munitions.

Sur le théâtre Est de l’opération Maliko, des frappes aériennes ont ciblé, le 12 octobre, un regroupement terroriste dans le secteur de Haroun à 10 km au sud de Tessit (Région de Gao). Le bilan est de 11 morts du côté des assaillants, y compris le nommé Aly Issiaka. L’Armée a aussi détruit 3 véhicules et 10 motos.

En outre, le 19 octobre dernier, les FAMa ont, au cours d’une reconnaissance offensive dans la localité de Serma, située à 24 km au sud-ouest de Boni (Région de Douentza), interpellé 20 suspects terroristes dont un guetteur et récupéré plusieurs médicaments et 5 fûts d’essence.

Le 20 octobre, la précision des renseignements a permis de localiser et neutraliser, comme signalé en haut, le nommé Malick Ba alias Abou Malick, chef des opérations de la Katiba du Macina en charge des secteurs de Dioungani-Peulh dans le Séno, de Dioura et Nampala (Région de Ségou) avec la saisine de précieux documents y compris des identités, des plans et des refuges. Par ailleurs, une reconnaissance offensive dans la zone de N’dila, Commune de Toridagago (Région de Mopti), a fait un bilan de 10 terroristes neutralisés, 8 PM, 04 PKM et divers matériels récupérés. Par la suite, les FAMa ont mené une reconnaissance offensive dans la localité de Kéréna, située à 28 km à l’Est de Konna (Mopti) en mettant hors de combat 1 terroriste.

Par Souleymane SIDIBE

