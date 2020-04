La Cour constitutionnelle a proclamé, ce jeudi 9 avril, les résultats définitifs du premier tour des élections législatives du 29 mars dernier. Il ressort que Seulement 35, 58 des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes. La ville de Bamako a enregistré le plus faible taux de participation avec 12% contre 85% pour la région de Kidal. Sur les 147 sièges à pourvoir, 22 ont été déclarés occuper dès le premier tour.

Les 17 députés élus dès le premier tous sont issus des circonscriptions électorales de : Kayes, Yelimané, Abeïbara, Niono, Bourem, Tombouctou, Ménaka, Tessalit, Djénné, Nianfunké, Kidal. Les candidats des listes électorales arrivés respectivement premier et deuxième dans les 130 autres circonscriptions électorales ont été renvoyés au second tour, qui est prévu le 19 avril prochain.

Ces résultats confirment que le parti au pourvoir RPM demeure la première force politique du pays avec déjà 10 députés dont 4 élus au premier tour à Kidal et dans les circonscriptions de Tombouctou, Ménaka, Bourem, Yélimané, Kayes et Djenné. L’URD suit avec 4 députés, l’ADP-Maliba avec 3 élus, ADEMA PASJ à 2 députés et UM-RDA, Yelema et SADI ferme ce chapitre avec chacun un député.

La Cour Constitutionnelle a reçu près de 80 requêtes de demande d’annulation des scrutins. La nature des requêtes lues par les conseillers de la Cour varie : ‘’ de bourrages d’urnes, la non-ouverture des bureaux de vote au moment indiqué, l’achat de conscience, les enlèvements de candidats, les intimidations des électeurs par les groupes armés, la disparition des urnes et des matériels électoraux’’.

Statuant ainsi sur ces requêtes, la Cour a déclaré irrecevable la plupart d’entre elles pour des raisons de vice de forme et en annulant en même temps le vote dans certains centre de la commune III de Bamako, de Youwarou et Djénné.

Il faut noter que l’Assemblée nationale est l’institution malienne où siègent les députés pour mener une action de contrôle sur l’action gouvernementale et faire des propositions de lois.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

