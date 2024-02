Libération prochaine des 3 otages italiens enlevés à Koutiala le 19 Mai 2022, le 26.02 2024 vers 19 heures, moyennant le paiement de rançon.

En effet, Algabass Ag INTALLAH, Ahmed Ag BiBi et Khaled Ag MOHAMED (fils de Mohamed Ag INTALLAH), trois terroristes ont négocié avec Iyad Ag GHALY, l’émir du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans, avec l’appui des autorités et services de renseignements algériens et italiens, la libération des trois otages italiens contre le paiement de la somme de 13,5 millions d’euros.

Pour ce faire, les otages seront livrés aux italiens et algériens sur le sol algérien, le 27 février 2024

Algabass Ag INTALLAH est déjà sur place à Tinzaouatene en attente de l’équipe d’exfiltration et ensuite les conduire aux algériens et italiens avant d’empocher la rançon qu’il devrait rapporter à son mentor Iyad Ag GHALY avec la bénédiction des plus hautes autorités algérienne et italienne.

Cette situation inamicale et de financement du terrorisme arrive à un moment où les terroristes sont dos au mur avec des difficultés financières importantes. Le paiement de rançon va, encore une fois, donner du souffle aux terroristes pour déstabiliser le Mali grâce aux soutiens des deux pays, Algérie et Italiens, soi-disant amis du Mali.

