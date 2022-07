Aux portes de l’Europe, la Libye constitue un potentiel fournisseur de gaz et de pétrole, qui restent pourtant largement indisponibles. Et effet, selon “Foreign Policy”, la Russie s’est déployée sur le territoire libyen de telle façon qu’elle empêche de fait le recours par l’Europe aux ressources libyennes.

Pour la Russie, la Libye pourrait constituer une “carte maîtresse” dans la guerre contre l’Ukraine et son désir de contourner les sanctions occidentales, analyse Foreign Policy dans un article consacré à ce pays d’Afrique du Nord riche en pétrole et en instabilités diverses. Plus précisément, le magazine d’actualité internationale pose la question du verrou russe apposé de force sur la production et l’exportation du pétrole et du gaz libyens.

Des réserves et des appétits immenses

Car les chiffres sont vertigineux et potentiellement capables de changer la donne énergétique d’une Europe qui tente par tous les moyens de se dégager de sa dépendance à l’énergie russe.

En effet, avec des réserves prouvées de pétrole estimées à 48 milliards de barils, la Libye est un géant énergétique potentiel aux portes de l’Europe. Le pays possède 39 % des réserves totales de pétrole de l’Afrique et 3 % des réserves mondiales. Il se situe juste derrière les géants algérien et nigérian. En 2020, il a acheminé 63 % de ses exportations vers l’Europe (principalement l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne), avec une production atteignant plus de 1 million de barils par jour en 2021.

Mais depuis, la Russie entrave les productions actuelles de gaz et de pétrole, note Foreign Policy. Dans le même temps, tout effort de