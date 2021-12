A l’occasion de la journée des droits de l’Homme, célébrée chaque 10 décembre, le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres, a passé un message dans lequel il précise que l’Organisation des Nations Unies défend les droits de tout le monde. «Aujourd’hui et tous les jours, nous continuerons à œuvrer pour la justice, l’égalité, la dignité et les droits humains pour toutes et tous », a-t-il dit.

« Notre monde est à un tournant de son histoire. La pandémie de COVID-19, la crise climatique et l’expansion de la technologie numérique dans tous les secteurs de notre vie ont créé de nouvelles menaces pour les droits humains », a souligné le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans son message. Avant d’ajouter que l’exclusion et la discrimination sont monnaie courante. Selon lui, la sphère publique se rétrécit. Il a fait savoir que la pauvreté et la faim augmentent pour la première fois depuis des décennies. « Des millions d’enfants sont privés de leur droit à l’éducation.

Les inégalités se creusent. Or, nous pouvons choisir une autre voie. Il y a 73 ans, jour pour jour, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Les principes énoncés dans cette simple déclaration demeurent la clé de la réalisation de tous les droits humains – civils, économiques, culturels, sociaux et politiques – pour toutes et tous, partout dans le monde. Le relèvement après la pandémie doit être l’occasion de renforcer les droits humains et les libertés, et de rétablir la confiance », a déclaré Antonio Guterres. Il a souhaité la confiance dans la justice et l’impartialité des lois et des institutions.

Aux dires du secrétaire général des Nations Unies, les uns et les autres doivent avoir la certitude qu’une vie dans la dignité est possible. Il a la conviction que tout un chacun sera entendu dans l’équité et que les griefs seront réglés par des voies pacifiques. « L’Organisation des Nations Unies défend les droits de chaque membre de notre famille humaine. Aujourd’hui et tous les jours, nous continuerons à œuvrer pour la justice, l’égalité, la dignité et les droits humains pour toutes et tous. Heureuse Journée des droits de l’Homme », a conclu Antonio Guterres.

Aguibou Sogodogo

