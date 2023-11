Biden qualifie de nouveau Xi de “dictateur”, Pékin réagit

“Nous avons convenu que chacun d’entre nous pouvait décrocher son téléphone, appeler directement et qu’il serait entendu immédiatement”, a affirmé M. Biden, indiquant que la communication entre Pékin et Washington allait devenir meilleure après des années compliquées.

Quelques heures plus tard, le dirigeant chinois a assuré lors d’un dîner avec des patrons américains que la Chine était “prête à être un partenaire et un ami des États-Unis”. Selon lui, les parties devraient “construire davantage de ponts et de routes pour les interactions entre personnes”, et non pas mettre “des obstacles d’ordre divers”.