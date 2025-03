Burkina Faso : 305 otages libérés dans une forêt à Solenzo

Le gouvernement burkinabé annonce la libération de 305 otages dans une forêt à l’ouest du pays et dément les allégations d’exactions commises contre la communauté peule. Le pays est confronté à une montée des groupes terroristes qui exploitent souvent les tensions communautaires pour sévir.

Selon des sources officielles, 305 otages ont été libérés au Burkina Faso cette semaine. Ces otages, composés de femmes, d’enfants et de personnes âgées, étaient retenus par des groupes terroristes dans une forêt près de Solenzo dans la région de la Boucle du Mouhoun dans l’ouest du pays, précise le 15 mars un communiqué du gouvernement.

Les otages – relate la même source – ont été découverts par les forces de défense burkinabè, qui ont constaté qu’ils étaient utilisés comme boucliers humains par les terroristes. Les captifs libérés ont été transférés à Ouagadougou pour recevoir une assistance humanitaire urgente, en raison de leur état de dénutrition et de détresse sanitaire.

À l’origine des faits, un avant-poste des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui a été attaqué le 10 mars par un groupe terroriste. «Repoussés par nos intrépides VDP appuyés par les Forces de défense et de sécurité (FDS), une centaine de ces criminels ont été neutralisés et plusieurs autres ont fui vers la forêt voisine», précise le gouvernement, soulignant que les otages ont été libérés au cours de la contre-offensive.

Allégations d’exactions

Dans le même communiqué, le gouvernement a dénoncé la propagation sur les réseaux sociaux, d’«images d’incitation à la haine et à la violence communautaires», et «les fausses informations visant à mettre à mal la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans notre pays», et a mis «fermement» en garde les auteurs et les «complices de désinformation et de manipulations malveillantes».

Auparavant, un rapport de Human Rights Watch (HRW) cité par la presse française, avait fait état de dizaines de personnes qui auraient été tuées les 10 et 11 mars par les VDP à Solenzo. L’ONG cite par ailleurs des vidéos, «qui ont circulé sur les réseaux sociaux» et qu’elle dit avoir «analysé», montrant des exactions commises à l’encontre de personnes appartenant à la communauté peule.

Les Peuls, également connus sous le nom de Fulani ou Fula, sont un groupe ethnique présent dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Les Peuls ont une culture riche et diversifiée, et sont traditionnellement connus pour être des éleveurs nomades, bien que beaucoup se soient sédentarisés et pratiquent également l’agriculture. Ils sont majoritairement musulmans et jouent un rôle important dans le commerce et les échanges culturels à travers l’Afrique de l’Ouest.

Tensions communautaires

Cependant, les Peuls ont parfois été accusés de liens avec des groupes djihadistes, ce qui a conduit à des tensions et des conflits dans certaines régions. D’un autre côté, les groupes armés exploitent souvent les tensions communautaires et la pauvreté pour recruter et étendre leur influence.

