Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a procédé ce jeudi 1er août à un léger remaniement du gouvernement du Premier ministre Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla. Le décret présidentiel a été lu par le secrétaire général du gouvernement, Mathias Traoré jeudi soir à la télévision nationale (RTB).

Si plusieurs ténors du gouvernement ont été reconduits à leurs postes, l’on note quelques permutations et des départs. Ainsi, le nouveau attelage gouvernemental compte 24 membres dont quatre femmes et trois ministres d’Etat. Il s’agit du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens Combattants, général Kassoum Coulibaly, de celui chargé de la Fonction publique et de la protection sociale, Bassolma Bazié et du ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emannuel Ouédraogo.

Parmi les mouvements, le ministre Roland Somda quitte le Département en charge des Transports pour s’occuper du portefeuille des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi. Dr Emile Zerbo prend les commandes de l’Administration territoriale et de la Mobilité. Le commissaire divisionnaire de Police Mahamadou Sana s’occupe désormais du ministère de la Sécurité. De son côté, Dr Aboubacar Savadogo permite des Sports, pour le Département de l’Enseignement secondaire, la Formation professionnelle et technique.

Une place de choix est confiée aux femmes avec Mme Aminata Zerbo Sabané au ministère de la Transition digitale. Nandy Somé est nommée ministre de la Solidarité et de la Réconciliation nationale. Mme Stella Kabré est déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères au même titre que Mme Fatoumata Bako Traoré auprès du ministre de l’Economie et des Finances et de la prospective, chargé du budget.

Aboubacar TRAORE

