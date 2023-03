CGTN-Fr Karim Badolo : la Chine demeure un moteur important de la croissance mondiale

L’économie chinoise est passée à la loupe face à la situation mondiale difficile engendrée par la Covid-19, la crise en Ukraine et d’autres facteurs multipliés. Comment doit-on évaluer les performances économiques chinoises pendant les trois années écoulées de la pandémie ? Quel regard les Africains portent-ils sur l’éclaircie et le développement socio-économique de la Chine dans la nouvelle ère post-épidémique ? Rendez-vous avec Karim Badolo, commentateur de CGTN Français, pour en savoir plus. Selon lui, l’économie chinoise s’avère robuste et résiliente, malgré les tendances mondiales compliquées, et la Chine demeure un moteur important de la croissance mondiale. #ChinaNow

Source: https://amsp.link/

