Chars livrés à Kiev : le Kremlin dénonce «l’implication directe» des Occidentaux dans le conflit

Le Kremlin a fustigé la décision du président américain Joseph Biden de livrer une trentaine de chars Abrams à l’Ukraine, estimant qu’elle démontrait la participation directe des Etats-Unis, malgré leurs dénégations.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov n’a pas manqué de réagir ce 26 janvier à l’annonce faite la veille par le président américain Joseph Biden de la livraison prochaine de 31 chars Abrams à Kiev, dans la foulée de la décision de l’Allemagne de fournir des chars Leopard aux forces ukrainiennes.

Les livraisons de chars lourds démontrent l’engagement «direct» de l’Occident, juge Peskov

«Les capitales européennes et Washington ne cessent de déclarer que l’envoi de divers systèmes d’armes, notamment de chars, en Ukraine ne signifie en aucun cas que ces pays ou l’OTAN soient impliqués dans le conflit», a relevé le porte-parole de la présidence russe. Une affirmation avec laquelle il a indiqué être en complet désaccord. Au contraire, «Moscou considère tout ce que font l’Alliance [atlantique] et la capitale susmentionnée comme une implication directe dans le conflit», a déclaré Dmitri Peskov lors d’une conférence de presse.

Après des semaines d’hésitations, les Etats-Unis ont emboîté le pas à l’Allemagne en annonçant la livraison de chars lourds à l’Ukraine, traduisant un soutien occidental accru à Kiev, deux semaines après l’annonce par les mêmes pays de l’envoi de blindés légers. Selon les mots de Joe Biden, l’envoi d’une trentaine de chars lourds ne constituerait pas «une menace offensive contre la Russie», mais matérialiserait l’engagement «durable et inlassable» des Etats-Unis auprès de Kiev. «Nous serons aux côtés de l’Ukraine tant qu’il le faudra», a insisté le dirigeant démocrate dans un message publié sur Twitter.

Même tonalité à Paris : «Ni la France, ni aucun de ses partenaires, ne sont en guerre contre la Russie», a affirmé ce 26 janvier le ministère français des Affaires étrangères.

«Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et aucun de nos partenaires ne l’est», a déclaré la porte-parole du Quai d’Orsay Anne-Claire Legendre, lors d’un point de presse. Selon la diplomatie française, «la livraison d’équipements militaires dans le cadre de l’exercice de sa légitime défense […] ne constitue pas une co-belligérance».

Today, I announced that the United States will send 31 Abrams tanks to Ukraine – evidence of our enduring and unflagging commitment to Ukraine and our confidence in the skill of Ukrainian forces.

As I told President Zelenskyy, we're with Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/OvG3Yh55kx

— President Biden (@POTUS) January 25, 2023