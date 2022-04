Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février, elle n’a pas tenu compte de l’arme secrète de l’Ukraine: les tas de boue. Les mois de février et mars sont connus comme la “saison de la boue” ou “rasputitsa” en Ukraine. Les experts militaires pointent du doigt un manque de professionnalisme de la part de l’armée russe: “Il est ridicule que la Russie n’ait pas tenu compte du sol boueux. Ils le savent depuis 300 ans.”

La “saison des boues” ukrainienne a lieu deux fois par an. Une fois à la fin de l’hiver et une fois en automne. En hiver, le sol gèle, mais dès qu’il fait plus chaud, de grandes parties du paysage se transforment en champs de boue. Les experts militaires affirment aujourd’hui que cette boue a joué un rôle majeur dans la guerre.

La boue a été cruciale, en particulier dans le nord de l’Ukraine. Depuis le début de la guerre, il y a notamment des photos de chars et de camions russes enlisés dans une couche de boue. De nombreux chars ne pouvaient pas bouger et ont été abandonnés.

Napoléon

La boue a déjà joué un rôle important dans les guerres. Napoléon Bonaparte a tenté de conquérir la Russie en 1812, mais il a été stoppé net par la terre humide. L’armée allemande s’est également souvent embourbée pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe de l’Est.

Selon un expert militaire, les Russes auraient dû anticiper cet élément majeur qui a donné un avantage énorme à l’Ukraine. C’est en partie grâce à cela que les combats dans le nord de l’Ukraine ont cessé. “On sait depuis 300 ans que le sol boueux de cette zone rend difficile une guerre rapide et pourtant ils n’en ont pas tenu compte”, a déclaré l’expert militaire Maximilian Hess à CNBC. “Cela montre une fois de plus qu’il y a des problèmes majeurs avec la stratégie et le professionnalisme de l’armée russe”.

