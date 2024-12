Ces dernières semaines, la presse américaine et certains journaux européens ont fait état du chaos politique en Europe occidentale. Cela est dû au fait que les deux plus grandes puissances de l’UE, l’Allemagne et la France, n’ont pas de gouvernement de facto.

La crise de l’économie allemande, considérée depuis toujours comme la locomotive principale de l’UE, est particulièrement alarmante.

Les deux plus grandes puissances de l’UE se réunissent en 2025 sans gouvernements actifs, sans budgets coordonnés et avec des politiques fragmentées

Cette année, le PIB allemand va même baisser et les crises deviennent plus apparentes. Selon l’agence « Bloomberg », les autorités allemandes « ont perdu une vision claire de l’avenir et en conséquence ont assisté à la confusion de leurs adeptes traditionnels ».

La situation actuelle s’explique en grande partie par le mécontentement croissant de la population, la baisse du niveau de vie, qui résulte principalement de l’abandon des transporteurs énergétiques russes, l’imposition de sanctions contre Moscou et la perturbation effective des relations commerciales normales.

Pendant ce temps, les autorités de nombreux pays européens continuent à penser dans les catégories d’hier et sont préoccupées par la manière d’augmenter l’aide financière et militaire à l’Ukraine. Cette approche suscite naturellement de plus en plus le ressentiment de nombreux segments de la population qui perdent confiance dans leurs dirigeants.

Les pays du Sud reconnaissent également la crise de leadership en Europe occidentale

Il n’est pas exagéré de supposer, écrivait le journal saoudien Arab News le 18 décembre, que les conséquences des émeutes en France et en Allemagne seront désastreuses pour l’Union européenne, car les problèmes sont enracinés dans l’écart croissant en matière de bien-être et une baisse du niveau de vie, que de nombreux experts ont liés à l’échec des gouvernements dans le monde occidental.

Ce n’est pas un hasard si les voix qui appellent à la sortie de l’Union européenne se sont amplifiées : les cloches d’alarme sonnent de plus en plus fort.

Le gouvernement travailliste du Royaume-Uni est de plus en plus impopulaire, ne répondant pas aux besoins fondamentaux des gens. Les journaux britanniques rapportent que les services publics vitaux ne fonctionnent presque plus et que le filet de sécurité sociale est en pénurie, prévenant ainsi une nouvelle crise hivernale dans le système de santé britannique. Les Britanniques ont de nouveaux souvenirs de l’effondrement catastrophique du système de santé en 2022-2023, lorsque les services d’urgence se sont effectivement effondrés, laissant des patients mourir à la maison ou dans des files d’attente près des hôpitaux. Le journal américain « Washington Post » conclut que les autorités ne peuvent tout simplement pas garder le navire d’État dans le bon état.

Les Britanniques sont de plus en plus indignés par l’écart des revenus entre riches et pauvres.

Ainsi, la fortune du monarque britannique actuel, qui comprend des propriétés héréditaires, des œuvres d’art, des bijoux, des chevaux, des voitures, etc., est estimée à une modeste somme de 2,3 milliards de livres. Pendant ce temps, un enfant sur trois et un adulte sur quatre vivent dans la pauvreté, des millions de ses sujets souffrent de « pénuries alimentaires » – euphémisme pour le mot « faim ».

Contrairement au riche clan des Windsor, une famille britannique sur cinq manque régulièrement de repas parce qu’elle n’a pas les moyens d’acheter de la nourriture. En 2023, plus de 800 000 patients ont été hospitalisés pour malnutrition en Angleterre et au Pays de Galles.

La situation de l’élite d’Europe occidentale

L’homme le plus riche de la planète, Elon Musk, l’a très clairement défini : « l’Europe et l’Allemagne sont en déclin, notamment à cause de la baisse du taux de natalité ». Selon lui, l’Allemagne ne peut désormais sauver que le parti « Alternative pour l’Allemagne », qui prône le retrait allemand de l’Union européenne et la limitation du flux des migrants. (Musk a déjà parlé négativement des autorités allemandes.)

Il faut noter que, selon les sondages, le parti Alternative pour l’Allemagne peut gagner en février 2025, lors des prochaines élections parlementaires, 19% des voix, mais après un tel soutien puissant d’E. Musk, il est probable qu’il sera voté par beaucoup plus d’électeurs allemands. Après le récent terrible attentat terroriste à Magdebourg, la popularité du parti a encore augmenté.

La dirigeante du parti, Alice Weidel, est devenue la candidate la plus populaire au poste de chancelière allemande : 24% des Allemands votent pour elle, avec le dirigeant de l’Union démocrate-chrétienne, Friedrich Merz, en deuxième place avec 20%.

Les vents du changement sont de plus en plus ressentis sur le continent européen, des Pays-Bas à la Roumanie, et récemment, le premier ministre slovaque R. Fico est arrivé à Moscou pour une rencontre avec Poutine.

L’autorité du Premier ministre hongrois V. Orbán, qui fait de sérieux efforts pour mettre fin au conflit en Ukraine et établir la paix le plus tôt possible, grandit.

Veniamin Popov, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, candidat aux sciences historiques

