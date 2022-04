Chers camarades, chers amis,

Après sept ans d’efforts ardus, les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing 2022, un événement qui a captivé les Chinois et le monde entier, ont été organisés avec succès. Le peuple chinois et les peuples des autres pays ont surmonté ensemble toutes sortes de difficultés et de défis, présenté de nouveau un événement olympique qui mérite d’être inscrit dans les annales de l’histoire et partagé encore une fois la gloire olympique.

Les faits ont prouvé une fois de plus que le peuple chinois a la volonté et la détermination d’apporter ses contributions au développement du mouvement olympique, ainsi qu’à l’amitié et à la solidarité des peuples du monde, et qu’il a également la capacité et l’enthousiasme d’y apporter de plus grandes contributions !

La réussite des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing est le fruit de la sagesse et des efforts d’innombrables personnes travaillant sur tous les fronts. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing a coopéré étroitement avec la municipalité de Beijing, la province du Hebei, l’Administration nationale des Sports, la Fédération des Handicapés de Chine ; les bâtisseurs, travailleurs et bénévoles, animés du noble idéal de couvrir de gloire la patrie, ont su garder à l’esprit la mission très importante à eux confiée par le Parti et le peuple, et ont travaillé d’arrache-pied, avec sincérité et dévouement, produisant ainsi une légion d’entités d’avant-garde dont les exploits, collectifs ou individuels, sont dignes des plus hauts louanges.

Si nous sommes réunis ici en ce jour, c’est non seulement pour dresser le bilan complet des Jeux et honorer les entités et les individus d’avant-garde ayant fait des contributions exceptionnelles, perpétuer les nobles idéaux formés au cours de l’organisation des Jeux, mais aussi pour profiter de cet élan pour mobiliser le Parti et la nation dans toute sa diversité ethnique afin de donner une impulsion à la réalisation de l’objectif du deuxième centenaire et du grand renouveau de la nation chinoise !

Chers camarades, chers amis,

Les Chinois sont depuis toujours fidèles à la parole donnée et résolus dans leurs actes. Assurer que les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing se tiennent comme prévu et en toute sécurité et que les deux Jeux soient de même splendeur est un engagement solennel fait par le peuple chinois envers la communauté internationale.

Pendant ces sept dernières années, sous la direction ferme du Comité central du Parti, tous les départements concernés, toutes les provinces, régions autonomes et municipalités, ont coopéré étroitement pour surmonter les obstacles, les deux villes organisatrices Beijing et Zhangjiakou, en maintenant une coopération étroite avec des organisations internationales des sports, dont le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP), ont donné leur meilleur et déployé tous les efforts pour surmonter toutes sortes de difficultés et de défis, y compris l’épidémie de COVID-19. La Chine a ainsi présenté un grand événement olympique qui est à la fois simplifié, sûr et splendide, faisant honneur à son engagement solennel envers la communauté internationale. Beijing est devenu la première ville au monde à avoir organisé les Jeux d’été et d’hiver.

— Les compétitions passionnantes des Jeux ont gagné les louanges de la communauté internationale.

Les splendides cérémonies d’ouverture et de clôture, ayant pour fil conducteur le thème de la communauté de destin pour l’humanité, ont présenté une culture chinoise en parfaite interaction avec des éléments de glace et de neige, et montré la beauté de la nature, de la culture et du sport, affichant ainsi une image crédible, aimable et honorable de la Chine dans la nouvelle ère. Les stades et installations de première classe, l’organisation rigoureuse et professionnelle de l’événement, ainsi que les services chaleureux et minutieux dans les trois sites de compétition ont été hautement appréciés par tous les participants. L’événement a attiré des milliards de téléspectateurs à travers le monde, devenant ainsi l’édition la plus vue dans l’histoire des Jeux olympiques d’hiver !

— Les Chinois ont pleinement démontré leur amour de la patrie et réuni une force puissante pour réaliser le grand renouveau de la nation chinoise.

Les Jeux olympiques et paralympiques sont une occasion pour les Chinois de démontrer leur amour de la patrie. Tous les fils et toutes les filles de la nation, qu’ils résident en Chine ou à l’étranger, ont suivi avec enthousiasme et soutenu vigoureusement ce grand événement olympique organisé en Chine, acclamant les athlètes et la grande patrie. Sur les terrains, nos athlètes ont fait preuve de courage et de persévérance pour couvrir de gloire la patrie. Quand le drapeau rouge à cinq étoiles se hisse dans l’arène olympique, tous les Chinois se gonflent de fierté. Un porte-drapeau a affirmé : “Lorsque j’étais sur l’estrade de lever du drapeau des Jeux olympiques, mon coeur était rempli de fierté. J’ai pensé à la prospérité d’aujourd’hui difficilement réalisée de notre pays, c’est une fierté et un amour indescriptibles et les larmes me sont montées aux yeux…” Les stades des Jeux d’hiver incorporant subtilement des éléments de la culture chinoise, Bing Dwen Dwen, mascotte pleine d’entrain et de sincérité, Shuey Rhon Rhon, joyeux et aimable, l’ambiance heureuse et typique du Nouvel An chinois, et les délicieux Doubao (petits pains à la vapeur fourrés à la pâte de haricots)…Le “rêve olympique” et le “rêve chinois” s’intègrent merveilleusement. Les cérémonies d’ouverture et de clôture incarnent des idées chinoises telles que l’intégration et l’harmonie, et sont caractérisées par une conception originale et un esprit inventif : les 24 périodes solaires de l’année, l’eau du fleuve Jaune, le noeud chinois, le pin d’accueil, la tradition de faire les adieux avec une brindille de saule, la chanson thème “Flocons de neige”… ; la valse présentée par des danseurs malentendants, l’hymne national interprété en langue des signes, les chants d’un choeur d’enfants malvoyants, l’allumage de la flamme olympique par un athlète malvoyant… Ces scènes significatives ont impressionné les spectateurs avec des images splendides et frappantes, stimulant l’enthousiasme de tous les Chinois à l’intérieur et à l’extérieur du pays pour se lancer comme un seul homme dans la lutte perpétuelle !

— L’objectif d’inciter 300 millions de personnes à participer aux sports de neige et de glace est devenu une réalité, le sentiment de satisfaction des masses populaires a été renforcé considérablement.

La préparation et l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Beijing ont permis de promouvoir le développement à grandes enjambées des sports d’hiver dans notre pays. A partir de la région nord-est, les sports de neige et de glace ont été généralisés à l’échelle nationale, ouvrant ainsi une nouvelle ère des sports d’hiver en Chine, voire dans le monde entier. Pour préparer les Jeux, nous avons construit un grand nombre de terrains et d’installations de qualité de sports d’hiver, organisé une série de compétitions de sports d’hiver de masse, suscitant un grand enthousiasme parmi les masses populaires. Le nombre de participants aux sports d’hiver s’est élevé à 346 millions. Les sports d’hiver se transforment en véritable trésor pour aider les populations à s’enrichir et contribuer au redressement du milieu rural. La préparation et l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques ont permis de stimuler pleinement le développement des oeuvres sociales, de mieux garantir les droits de l’homme des personnes handicapées et d’enrichir la vie des masses populaires.

— Les Jeux olympiques et paralympiques ont porté des fruits abondants, permettant de réaliser à la fois le succès des Jeux et le développement régional.

La préparation et l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques ont fortement stimulé le développement national, notamment le développement coordonné de la zone Beijing-Tianjin-Hebei. Grâce au rôle de levier des Jeux, la zone Beijing-Tianjin-Hebei s’est développée de façon coordonnée ; les transports dans la zone ont été davantage facilités ; l’environnement écologique a été amélioré de manière remarquable ; les liens entre différentes industries ont été mieux renforcés ; les services publics sont devenus plus équilibrés. De nouveaux stades des Jeux d’hiver, dont l’Anneau national de patinage de vitesse, également connu sous le nom de “Ruban de glace”, Big Air Shougang, le Centre national des sports de glisse et le Centre national de saut à ski ont fait leur apparition, devenant des biens de qualité bénéfiques au peuple !

— La prévention et le contrôle de l’épidémie ont fait preuve de précision et d’efficacité, assurant ainsi le déroulement sûr et sans accroc des Jeux d’hiver.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui ravage le monde entier, nous avons accordé la priorité à la santé de tous les participants, adhéré à la politique insistant sur la prévention à la fois de l’importation de cas et du rebond de l’épidémie à l’intérieur du pays, strictement mis en oeuvre les mesures de prévention et de contrôle, et fortement garanti la santé de tous les personnels. Au cours des Jeux, 0,45% seulement des personnes faisant l’objet d’une gestion en circuit fermé ont été testées positives à la COVID-19. Elles ont toutes reçu des traitements efficaces et ont été bien soignées. Aucun foyer d’infection ou contagion vers l’extérieur n’a eu lieu, et la dynamique zéro COVID a été maintenue dans les villes. La politique de la Chine contre la COVID-19 avait de nouveau prouvé son efficacité, offrant au monde des expériences utiles dans la lutte contre le virus et l’organisation d’événements internationaux majeurs. Des athlètes étrangers ont même dit : “S’il y existe une médaille d’or pour la réponse à la pandémie, la Chine la mérite”. Cette médaille d’or appartient à l’ensemble des personnes participant à l’organisation des Jeux olympiques d’hiver !

— Nous avons mis en valeur la solidarité et la coopération dans la marche vers l’avenir, apportant une contribution chinoise pour relever les défis de l’humanité.

Le mouvement olympique incarne l’aspiration de l’humanité à la paix, à la solidarité et au progrès. Dans le contexte où des changements jamais connus depuis un siècle s’évoluent plus rapidement et que la société humaine fait face à divers défis, les membres de la grande famille olympique se sont réunis en Chine malgré la distance, le cercle d’amis et le groupe de partenaires de la Chine ne cessent de s’élargir. Des athlètes ont manifesté leur attachement aux Jeux de Beijing au moment de leur départ. “Je vais pleurer dans l’avion, j’ai la gorge nouée. Je vous aime.” “Je vais rentrer chez moi avec les meilleurs souvenirs des Jeux d’hiver dans ma vie.” La réussite des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing a favorisé les échanges et l’inspiration mutuelle entre les civilisations, contribué à la coopération internationale et à la lutte en commun pour vaincre les difficultés, apporté la confiance et l’espoir à un monde agité et angoissé, et envoyé au monde un message de notre temps : “Ensemble vers un avenir commun”.

Chers camarades, chers amis,

Les sept ans d’efforts ont assuré les succès remarquables des Jeux d’hiver de Beijing. La préparation et l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing se sont déroulées dans des conditions extrêmement difficiles. Tous les participants ont fait des efforts ardus et respecté le principe, selon lequel il ne faut s’arrêter à aucun moment, faire aucun faux pas et perdre aucune journée. Les constructeurs ont fait preuve de l’esprit du maître d’artisan et fondé des stades sophistiqués de premier ordre mondial. Le personnel de l’organisation des Jeux a réussi sa tâche de manière minutieuse et professionnelle et créé des conditions favorables aux athlètes. Le personnel de la logistique, en travaillant jour et nuit, a offert un service complet et chaleureux, apportant une douceur printanière à toutes les parties prenantes des compétitions. Le personnel de santé et de lutte contre l’épidémie de COVID-19 a formé un rempart sanitaire solide et protégé la santé de tous. Le personnel de soutien des villes d’hôte a offert de divers services à chaque coin de la ville pour assurer le déroulement des Jeux et le fonctionnement des villes dans les meilleures conditions. Les membres de l’Armée populaire de Libération, de la police armée, de la sécurité publique et du corps des sapeurs-pompiers ont rempli des missions difficiles et urgentes et assuré la sécurité des Jeux. Les professionnels des milieux artistique, scientifique, météorologique, du design, des médias, des relations avec l’extérieur et de bien d’autres domaines, ont travaillé dans la solidarité, apporté leur contribution désintéressée et rempli brillamment toutes les tâches. Les bénévoles, jeunes et altruistes, ont offert un service qui faisait chaud au coeur et montré au monde l’image des jeunes chinois dynamiques. Les quelques dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé dans le “circuit fermé” ont sacrifié leur temps en famille pendant des mois, faisant preuve d’altruisme et de sens des responsabilités qui sont touchants. Des camarades ont dit avec émotion : “pour le succès des Jeux d’hiver de Beijing, nous sommes prêts à surmonter toutes les difficultés, car tous nos efforts, tous nos sacrifices comptent.” La patrie et le peuple sont fiers de vos efforts et de votre succès remarquable.

Au cours des sept dernières années, les athlètes et les entraîneurs ont gardé à l’esprit les attentes du Parti et du peuple et se sont entraînés sans perdre une seconde. Ils ont fait preuve de courage, d’intrépidité et du dépassement de soi, et ont rempli avec succès leur mission dans la compétition. La délégation sportive chinoise a pour la première fois participé à toutes les disciplines, remportant 15 médailles des Jeux olympiques d’hiver, dont neuf en or, 61 médailles des Jeux paralympiques d’hiver, dont 18 en or. Elle a ainsi obtenu les meilleurs résultats depuis sa participation aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver ! Nos athlètes et entraîneurs ont honoré leur engagement de remporter les médailles d’or de vertu, de style, d’honnêteté, incarné l’esprit olympique et l’esprit sportif de la nation chinoise, réalisé un double exploit, illustrant à la fois les sports et les valeurs spirituelles, et récolté la gloire pour le Parti et le peuple !

Grâce aux efforts inlassables, en faisant preuve d’un courage immense et d’une persévérance indomptable et en manifestant leur sens des responsabilités, de la mission et de l’honneur, les participants aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing ont rempli remarquablement toutes les tâches et accompli une œuvre digne du peuple, de la patrie et de l’époque !

Au nom du Comité central du PCC, du Conseil des Affaires d’Etat et de la Commission militaire centrale, je voudrais présenter mes plus chaleureuses félicitations aux entités et individus honorés ! Je voudrais exprimer les salutations les plus distinguées à tous les bâtisseurs, travailleurs et bénévoles qui ont apporté une contribution exceptionnelle au succès des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing, aux athlètes et entraîneurs, aux membres de l’Armée populaire de Libération, de la police armée, de la sécurité publique et du corps des sapeurs-pompiers ! Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements à nos compatriotes de Hong Kong, de Macao, de Taiwan et d’outre-mer qui ont chaleureusement soutenu les Jeux olympiques et paralympiques de Beijing !

Au cours de la préparation et de l’organisation des Jeux, le CIO, le CIP ainsi que la famille olympique et paralympique ont donné une assistance concrète à notre travail, les gouvernements et les peuples des autres pays ainsi que les personnalités amies étrangères nous ont apporté un soutien solide, et de nombreux dirigeants d’Etat et des responsables d’organisations internationales sont venus assister personnellement aux Jeux. Dans le respect mutuel, les athlètes du monde entier ont dépassé leurs limites, encouragé l’un et l’autre et illustré la devise olympique “Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble” et les valeurs des Jeux paralympiques “courage, détermination, inspiration et égalité”. Les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing sont une belle rencontre de la paix et de l’amitié, une grande réunion de la coopération et de la solidarité, et un événement splendide qui inspire le monde entier.

Au nom du gouvernement chinois et de nos 1,4 milliard de compatriotes, je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements au CIO, au CIP, à la famille olympique et paralympique. Merci du fond du coeur à nos amis du monde entier ! Mes civilités à tous les athlètes des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing !

Chers camarades, chers amis,

Les accomplissements découlent des efforts. La victoire est obtenue au prix de grands efforts. En passant en revue les sept années extraordinaires de préparation et d’organisation des Jeux, nous pouvons constater que nous avons non seulement obtenu la joie du succès, mais aussi la richesse spirituelle et l’expérience précieuse, qui méritent d’être chéries et valorisées.

Premièrement, maintenir la direction centralisée et unifiée du Parti. Le Comité central du PCC a accordé une grande importance aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Beijing, formé un groupe dirigeant pour les Jeux de Beijing 2022, orchestré les forces sur le plan national et fait avancer la préparation de façon coordonnée. Au début de cette préparation, le Comité central du Parti a formulé le concept des Jeux verts, inclusifs, ouverts et propres. Face à l’épidémie de COVID-19, après avoir analysé la situation intérieure et extérieure, surtout l’influence de l’épidémie, le Comité central du Parti a fait un jugement pertinent, selon lequel le bon déroulement des Jeux est leur succès, et a demandé que les Jeux soient simplifiés, sûrs et splendides. Les membres du Parti et les cadres ont dûment tenu leur engagement initial, gardé à l’esprit leur mission et honoré par des actions concrètes leur promesse de “rester sur la première ligne lors des missions difficiles et urgentes”. Les faits ont prouvé que le PCC est le pilier le plus fiable de notre cause et qu’en maintenant sans faille la direction du PCC, nous pourrons vaincre toutes les difficultés sur notre chemin et réussir à faire tout ce que nous voulons faire.

Deuxièmement, concentrer nos efforts sur les tâches majeures. La préparation des Jeux est un projet systémique et complexe. Sous la ferme direction du Comité central du Parti, le Groupe dirigeant pour les Jeux et les 18 institutions de délibération et de coordination du travail spécial ont formé la structure principale de la préparation des Jeux, et accompli les tâches prévues pour différentes étapes de la préparation des Jeux avec la coopération étroite des différentes parties dont le Comité d’organisation des Jeux de Beijing, la municipalité de Beijing, la province du Hebei, les organes centraux, les provinces, régions et municipalités, l’Armée populaire de Libération, la police armée, des entreprises, des universités et des institutions, ainsi qu’avec la participation enthousiaste des divers milieux sociaux et de la population. Durant la période des épreuves, le système de travail à trois niveaux, à savoir le commandement stratégique, le commandement d’opération et l’opération des stades, a coordonné les forces des différentes parties et conjugué leurs efforts. Les capactiés d’organisation, de mobilisation, de coordination et d’exécution de notre système socialiste, la puissance de notre pays sur le plan économique, scientifique et technologique, ainsi que notre puissance globale constituent l’appui fort et la ferme garantie pour le succès des Jeux.

Troisièmement, prendre l’initiative de prévenir et d’affronter tous les risques et défis. L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver sous la conjonction des changements jamais vus depuis un siècle et de la pandémie de COVID-19 est confrontée à des risques et défis sans précédent. Toujours prêts à toutes les éventualités en envisageant le pire, nous nous sommes concentrés sur les problèmes à résoudre, nous avons aiguisé notre vigilance face aux risques éventuels, et mis l’accent sur la prévention et la résorption des risques et défis, en prenant l’initiative de prévenir au maximum les difficultés et de réfléchir plus en profondeur sur les défis. Nous avons établi un mécanisme de travail permanent pour éliminer les risques dans tous les domaines et maillons, étudier et résoudre à temps les problèmes découverts, assurant ainsi l’organisation des Jeux dans des conditions favorables et en sécurité.

Quatrièmement, associer l’organisation des Jeux, l’objectif de servir le peuple et la promotion du développement. Le succès des Jeux de Beijing 2022 n’est pas seulement le succès des compétitions. La préparation et l’organisation des Jeux stimulent également la construction dans de divers domaines et exercent une influence profonde et durable sur le développement économique et social. Les fruits des Jeux sont partagés par toute la population. Nous avons travaillé à favoriser le développement en profondeur des sports de masse grâce à la généralisation des sports d’hiver, à poursuivre la lutte contre la pauvreté grâce au développement industriel, et à améliorer la qualité de vie de la population grâce à l’augmentation du niveau des services publics, afin que toute la population jouisse d’une bonne santé physique et morale, du plein emploi et d’une meilleure vie. Nous avons réalisé une participation commune, des efforts de tous et un partage des fruits. Un habitant de Beijing a dit : “Nous sommes des gens ordinaires. Notre participation montre que les Chinois sont debout et que la Chine est plus puissante qu’auparavant.”

Chers camarades, chers amis,

Une grande cause engendre un grand esprit, un grand esprit avance une grande cause. Tout au long du processus de candidature, de préparation et d’organisation des Jeux, tous les participants ont apprécié l’opportunité offerte par la grande ère et créé l’esprit des Jeux de Beijing 2022 : garder à l’esprit la situation dans son ensemble, être confiant et ouvert, relever les défis, rechercher l’excellence et créer ensemble un avenir meilleur.

— Garder à l’esprit la situation dans son ensemble signifie qu’il nous faut rester attachés à la patrie, nourrir de nobles ambitions, considérer la préparation et l’organisation des Jeux comme l’un des intérêts suprêmes du pays, faire nôtre la tâche de couvrir de gloire la patrie, assumer avec courage la mission et la responsabilité, et faire un travail solide dans un esprit de solidarité pour le pays et le peuple.

— Etre confiant et ouvert signifie qu’il faut avoir un esprit magnanime et inclusif, raffermir la confiance dans la voie, la théorie, le régime et la culture du socialisme à la chinoise, transmettre le charme profond de la culture chinoise par la transformation créative et le développement innovant, illustrer la longue civilisation de manière simplifiée, manifester l’honnêteté et la bienveillance des Chinois par l’hospitalité, et favoriser la compréhension mutuelle et l’amitié des peuples du monde par les échanges entre les civilisations.

— Relever les défis signifie qu’il faut faire des efforts ardus dans un esprit inébranlable, garder une volonté de combat pour assumer d’énormes responsabilités et faire face aux défis, avancer courageusement vers la victoire en surmontant les difficultés et les risques.

— Rechercher l’excellence signifie qu’il faut travailler avec persévérance et la minutie, observer des critères les plus élevés et des exigences les plus strictes, affiner chaque plan et chaque mesure, rechercher la perfection par des répétitions pour réaliser sans cesse des percées et des miracles.

— Créer ensemble un avenir meilleur signifie qu’il faut encourager la coordination, travailler main dans la main, faire en sorte que le slogan “Ensemble vers un avenir commun” et la nouvelle devise olympique“Ensemble” se fassent écho, et appeler le monde à construire une communauté de destin pour l’humanité, pour l’avenir du développement de la Chine et de l’humanité.

Chers camarades, chers amis,

Au bout de sept ans d’efforts pour les Jeux, nous devons repartir avec courage et persévérance. Les Jeux de Beijing 2022 sont une grande activité emblématique organisée à un moment clé où le Parti et le peuple multiethnique s’élancent vers la réalisation de l’objectif du deuxième centenaire. Nous devons entamer activement la planification en poursuivant nos efforts, bien gérer et exploiter l’héritage des Jeux.

Les Jeux de Beijing 2022 nous offrent non seulement un héritage matériel comme les stades et les installations, mais aussi un héritage de culture et de talents, ce qui constitue une richesse précieuse qui mérite d’être mise en valeur. Nous devons la transformer en une nouvelle énergie motrice du développement et réaliser au maximum un bénéfice de l’héritage des Jeux. Il faut continuer à encourager la généralisation et le développement des sports d’hiver, renforcer la planification stratégique et la répartition géographique, construire et bien utiliser les stades et les installations, développer l’industrie des sports d’hiver, diversifier les compétitions et les activités d’hiver pour la population et maintenir la passion de la population pour les sports d’hiver. Il faut mettre pleinement en valeur les ressources culturelles des Jeux de Beijing 2022, raffermir la confiance culturelle, transmettre la voix chinoise et bien raconter l’histoire de la Chine avec plus de confiance et de calme. Il faut faire rayonner l’esprit de l’humanisme, respecter et garantir les droits de l’homme, améliorer le système de protection sociale et de services en faveur des handicapés, promouvoir le développement intégral de la cause des handicapés, les encourager à poursuivre leurs efforts pour se perfectionner. Comme l’a dit une sportive malvoyante au site des Jeux : “Je ne vois pas le monde, mais je veux que le monde me voie.” Il faut faire rayonner dans toute la société l’esprit bénévole caractérisé par la contribution, l’amitié, l’entraide et le progrès, mettre en valeur le rôle positif du service bénévole et promouvoir le progrès social. Il faut faire rayonner l’esprit olympique, mettre en valeur le rôle important de l’Olympiade dans la promotion de la paix et du développement de l’humanité, et contribuer davantage par la sagesse et la force chinoises au progrès de la civilisation humaine.

Le succès des Jeux de Beijing 2022 a stimulé l’enthousiasme de centaines de millions de Chinois pour le sport et l’exercice physique, favorisé le développement sportif de la Chine. Nous devons continuer à améliorer la constitution physique et la qualité de vie de toute la population, faire jouer au sport le rôle important qui est le sien dans l’épanouissement de l’individu, poursuivre la réforme et l’innovation sportives, renforcer les recherches scientifiques et technologiques dans le domaine sportif, perfectionner le système d’activités sportives populaires, sensibiliser les masses populaires, les adolescents en particulier, à la pratique du sport et de l’exercice physique, renforcer la puissance globale et la compétitivité internationale des sports de compétition de notre pays, et faire plus rapidement de la Chine un grand pays du sport.

Chers camarades, chers amis,

Nous avons réalisé le rêve d’accueillir les Jeux d’hiver ; nous avançons ensemble vers un avenir commun. Unissons-nous plus étroitement autour du Comité central du Parti, faisons valoriser l’esprit des Jeux de Beijing 2022, élançons-nous, avec une plus grande confiance et un courage inébranlable, vers la réalisation de l’objectif du deuxième centenaire et du rêve chinois du grand renouveau national !

